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بعد مرور 15 جولة

النصر بطل الشتاء في ترتيب دوري روشن

2023-02-04 الساعة 11:19
النصر بطل الشتاء في ترتيب دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

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أصبح نادي النصر بطل الشتاء في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات الدور الأول من البطولة.

وكانت مباريات الجولة الـ15 من دوري المحترفين، انطلقت أول أمس الخميس بفوز أبها على الخليج بثنائية دون رد، وفوز الشباب على ضمك بثنائية مقابل هدف، وفوز التعاون على الباطن بهدف دون رد.

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وبالأمس، تعادل النصر مع الفتح بثنائية لكل فريق، بينما فاز الاتفاق على العدالة بثلاثية مقابل هدفين، وفي مباراتي اليوم، فاز الاتحاد على الطائي بهدف دون رد، بينما فاز الفيحاء على الوحدة بثنائية دون رد.

الفتح ضد النصر - رونالدو
رونالدو

ترتيب دوري روشن

ويتواجد النصر بطل الشتاء في صدارة دوري روشن، بعد مرور 15 جولة برصيد 34 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 34 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 34 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 22 نقطة، أبها سابعًا برصيد 22 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 19 نقطة، الطائي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، الرائد في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، ويتواجد العدالة في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد تسع نقاط، الباطن متذيلًا الترتيب برصيد 3 نقاط.

أبها والخليج - دوري روشن

الاتحاد والطائي - دوري روشن

 

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