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بعد فوزه على التعاون

النصر يتألق بـ5 أرقام مميزة

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
النصر يتألق بـ5 أرقام مميزة
المواطن - فريق التحرير

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خطف النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا الأنظار، ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليحقق أكثر من رقم مميز بعد فوزه على التعاون.

الفوز ضد التعاون

ولعب النصر ضد التعاون بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

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ورفع العالمي رصيده إلى 40 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس.

النصر ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

النصر يتألق

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى 15 مباراة متتالية في دوري روشن السعودي بدون خسارة، في سلسلة هي الأطول حاليًا في المسابقة، حيث نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، وتعادل 4 مرات.

وأصبح العالمي الأكثر حصدًا للنقاط على ملعبه هذا الموسم برصيد 23 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل مرتين، بالتساوي مع الشباب، كما يُعد الأكثر تحقيقًا للفوز بـ12 انتصارًا، متساويًا مع الاتحاد والليوث.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عدد انتصاراته على ملعبه ضد التعاون إلى 12 على التوالي، في رقم استثنائي لم يتحقق طوال دوري المحترفين.

وبدأت مواجهات النصر ضد التعاون في دوري المحترفين موسم 2010/ 2011، وتعادلا بنتيجة 2/2 في الرياض، قبل أن يحقق العالمي سلسلة انتصارات متتالية على ملعبه.

كما أن العالمي يتفوق على جميع فرق دوري روشن السعودي، بالفوز في جميع المباريات التي يفتتح بها التسجيل هذا الموسم، حيث تقدم في النتيجة خلال 11 مباراة، ليحصد 33 نقطة.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

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