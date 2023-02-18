النصر يتألق بـ5 أرقام مميزة

خطف النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا الأنظار، ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليحقق أكثر من رقم مميز بعد فوزه على التعاون.

الفوز ضد التعاون

ولعب النصر ضد التعاون بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

ورفع العالمي رصيده إلى 40 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس.

النصر يتألق

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى 15 مباراة متتالية في دوري روشن السعودي بدون خسارة، في سلسلة هي الأطول حاليًا في المسابقة، حيث نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، وتعادل 4 مرات.

وأصبح العالمي الأكثر حصدًا للنقاط على ملعبه هذا الموسم برصيد 23 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل مرتين، بالتساوي مع الشباب، كما يُعد الأكثر تحقيقًا للفوز بـ12 انتصارًا، متساويًا مع الاتحاد والليوث.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عدد انتصاراته على ملعبه ضد التعاون إلى 12 على التوالي، في رقم استثنائي لم يتحقق طوال دوري المحترفين.

وبدأت مواجهات النصر ضد التعاون في دوري المحترفين موسم 2010/ 2011، وتعادلا بنتيجة 2/2 في الرياض، قبل أن يحقق العالمي سلسلة انتصارات متتالية على ملعبه.

كما أن العالمي يتفوق على جميع فرق دوري روشن السعودي، بالفوز في جميع المباريات التي يفتتح بها التسجيل هذا الموسم، حيث تقدم في النتيجة خلال 11 مباراة، ليحصد 33 نقطة.