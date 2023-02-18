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بحسب قصة شاب أُصيب بالأميبا الآكلة للأنسجة

النوم بـ العدسات اللاصقة قد يسبب العمى 

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٩ مساءً
النوم بـ العدسات اللاصقة قد يسبب العمى 
المواطن- فريق التحرير

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فقد شاب أمريكي بصره في عينه اليمنى، بعد أن غفا مرتديًا عدساته اللاصقة، التي أدت إلى إصابته بأميبا تأكل أنسجة العين.

تفاصيل المأساة

وكشف مايك كرومهولز، 21 عامًا، تفاصيل التجربة المريعة التي تعرض لها، قائلًا إنه غالبًا ما يصاب بالتهابات في العين عندما ينسى إزالة العدسات اللاصقة، لكن الأمر تطور بشكل مخيف عندما نام وهو يرتديها في إحدى المرات.

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وأوضح: عندما استيقظت من غفوتي، كانت عيني متهيجة للغاية ووردية اللون، وشعرت بانزعاج وتهيج من العدسات، وكأنها كانت تطفو في عيني، لذا أخرجتها وامضيت يومي بشكل طبيعي.

وفي صباح اليوم التالي، لم يتمكن كرومهولز من ارتداء عدساته وشعر بشيء غير طبيعي في عينه، فقرر زيارة الطبيب، مستطردًا بأنه تم تشخيص حالته بشكل خاطئ، ووصف له أطباء مضادات حيوية والستيرويدات، التي أدت إلى تدهور حالته بشكل كبير.

آميبا آكلة للحم

وبعد نحو شهر من الزيارات المتتالية لأطباء مختلفين، تم تشخصيه بشكل صحيح، بالإصابة بالتهاب القرنية الشوكميبة، وهو عبارة عن أميبا (طفيل) تأكل اللحم، وتحديدًا أنسجة العين.

وأضاف لصحيفة ديلي ستار: أصبت بأضرار بالغة في عيني اليمنى، ولم يعد بإمكاني العمل أو متابعة دراستي الجامعية، أعيش في الظلام باستمرار، رغم أنه مضى أكثر من 50 يومًا على إصابتي.

وتابع: من الغريب جدًا ألا تكون قادرًا على رؤية الناس، أنت لا تريد أن يشعر الناس بالسوء تجاهك ولكن في نفس الوقت تريد أن تعيش مثل شاب يبلغ 21 عامًا في الكلية.

وأكد كرومهولز أنه يعاني بشدة من الألم، قائلًا: لا يوجد شيء يمكن أن يهيئك للألم الذي كان عليّ أن أتحمله منذ بداية إصابتي بالعدوى.

تجربة قاسية للنوم بالعدسات اللاصقة نهايتها العمى 

نسبة الإصابة بالأميبا

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن هذا النوع من الطفيليات يؤثر على واحد من كل 33 مليون شخص ممن يرتدون العدسات اللاصقة في البلدان المتقدمة.

ورغم أنه بعد التشخيص الصحيح خضع الشاب للعلاج الضوئي الديناميكي، وهو علاج يستخدمه أيضًا مرضى السرطان، وخضع لجراحة، فإنه لا يزال غير قادر على الرؤية في عينه اليمنى، باستثناء ومضات سوداء ورمادية.

وفيما يتعلق بوجود علاج فعال، فقد أكد أن الأطباء أخبروه بأنه غير مؤهل لإجراء عملية زرع عين، بسبب صغر سنه كون جسمه لن يتحملها، متابعًا: عملية الزرع، إذا كنت مؤهلًا لها في أي وقت، آمل أن تمنحني 50% على الأقل، حتى أتمكن من رؤية القليل.

وأعرب كرومهولز عن أمله في أن تُعلِّم تجربته الآخرين، عدم النوم وهم يرتدون العدسات اللاصقة، واتباع الإرشادات الطبية المتعلقة بها.

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