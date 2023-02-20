الهلال الأحمر السعودي في شوارع تركيا لتسليم المساعدات لمتضرري الزلزال

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توجهت فرق الهلال الأحمر السعودي إلى شوارع تركيا لتسليم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر.
متداول: فرق الهلال الأحمر السعودي في شوارع #تركيا لتسليم المساعدات الإغاثية للمتضررين من #الزلزال#السعودية pic.twitter.com/oktrFHN6giقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 20, 2023
ووثق مقطع فيديو متداول نشرته قناة “العربية”، تجهيزات فرق الهلال الأحمر السعودي وجهودهم لتسليم المساعدات الإغاثية للمتضررين بتركيا من الزلزال المدمر.
فيديو | تقديرا لما تقدمه المملكة من خدمات إنسانية..
الرئيس التركي يعبر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين خلال حديثه مع الفريق السعودي للإغاثة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/VXLjoOjqdH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023
وكانت المملكة العربية السعودية، وقعت مشاريع لصالح متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال.
كما أعلنت المملكة بناء 3 آلاف وحدة سكنية لإيواء المتضررين من الزلزال بقيمة “75 مليون ريال”، ضمن قائمة المشاريع الجديدة التي أعلن عنها مركز الملك سلمان لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا.