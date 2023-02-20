الهلال الأحمر السعودي في شوارع تركيا لتسليم المساعدات لمتضرري الزلزال

توجهت فرق الهلال الأحمر السعودي إلى شوارع تركيا لتسليم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر.

ووثق مقطع فيديو متداول نشرته قناة “العربية”، تجهيزات فرق الهلال الأحمر السعودي وجهودهم لتسليم المساعدات الإغاثية للمتضررين بتركيا من الزلزال المدمر.

فيديو | تقديرا لما تقدمه المملكة من خدمات إنسانية.. الرئيس التركي يعبر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين خلال حديثه مع الفريق السعودي للإغاثة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/VXLjoOjqdH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023

مشاريع لصالح المتضررين

وكانت المملكة العربية السعودية، وقعت مشاريع لصالح متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال.

كما أعلنت المملكة بناء 3 آلاف وحدة سكنية لإيواء المتضررين من الزلزال بقيمة “75 مليون ريال”، ضمن قائمة المشاريع الجديدة التي أعلن عنها مركز الملك سلمان لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا.