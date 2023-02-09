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قبل مباراته ضد ريال مدريد

الهلال لا يرى غير الذهب بمونديال الأندية

2023-02-09 الساعة 4:54
الهلال لا يرى غير الذهب بمونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق إنجاز استثنائي في بطولة كأس العالم للأندية، وحصد اللقب للمرة الأولى.

الهلال يريد اللقب

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع “تويتر”، صورة للاعبي الأزرق وأمامهم كأس البطولة، وعلق قائلًا: “لا يريد سوى اللقب.. لا يرى غير الذهب.. هو الزعيم نادي الهلال، ونجومه في المغرب ليصبحوا أبطال”.

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الهلال في مونديال الأندية
لاعبو الزعيم – المصدر @fifaworldcup_ar

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، يوم السبت المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ثالث فريق عربي يصل إلى المباراة النهائية بعد الرجاء المغربي في 2013، والعين الإماراتي عام 2018، إلا أنهما احتلا المركز الثاني، ويأمل الأزرق بحصد البطولة.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان بمونديال الأندية

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة دياز مشواره في مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل، قبل أن يفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.

على الجانب الآخر، انطلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، حيث واجه الأهلي المصري، ونجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى النهائي.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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