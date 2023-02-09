الهلال لا يرى غير الذهب بمونديال الأندية

يأمل الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق إنجاز استثنائي في بطولة كأس العالم للأندية، وحصد اللقب للمرة الأولى.

الهلال يريد اللقب

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع “تويتر”، صورة للاعبي الأزرق وأمامهم كأس البطولة، وعلق قائلًا: “لا يريد سوى اللقب.. لا يرى غير الذهب.. هو الزعيم نادي الهلال، ونجومه في المغرب ليصبحوا أبطال”.

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، يوم السبت المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ثالث فريق عربي يصل إلى المباراة النهائية بعد الرجاء المغربي في 2013، والعين الإماراتي عام 2018، إلا أنهما احتلا المركز الثاني، ويأمل الأزرق بحصد البطولة.

الفريقان بمونديال الأندية

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة دياز مشواره في مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل، قبل أن يفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.

على الجانب الآخر، انطلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، حيث واجه الأهلي المصري، ونجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى النهائي.