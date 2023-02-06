الهوية الوطنية تتلألأ بين جداريات نفق طريقي التخصصي والإمام سعود بالرياض

أنجزت أمانة منطقة الرياض تجميل جداريات نفق تقاطع طريقي التخصصي والإمام سعود بن عبدالعزيز، ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضاري في المدينة، وبما ينسجم مع المستهدفات الطموحة للعاصمة.

بمشاركة مبدعين

وأشركت الأمانة عددًا من الرسامين المبدعين، وأتاحت لهم فرصة المساهمة في تجميل جداريات الأنفاق، في إطار حرصها على تعزيز دور السكان في تنمية المدينة وتطويرها.

الهوية المحلية

وتضمنت جدارية نفق التخصصي رموزًا تعبّر عن القيم الأصيلة لسكان الرياض، إلى جانب الهوية المحلية للعاصمة.

جداريات الأنفاق

وتأتي خطوة تجميل جداريات الأنفاق متكاملة مع أعمال أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى الاحتفاء بمختلف الفنون الإبداعية في الفضاء العام للمدينة، إلى جانب دورها في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة حياة السكان، وتعزيز تنافسية المدينة عالميًّا.