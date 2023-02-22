الهيئة الملكية تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مطوّر رئيسي (جافا).

– حارس أمن.

– مدير تهيئة وتغيير وإصدار تقنية المعلومات.

– أخصائي دعم فني.

– فني مرحلات كهربائية.

– مفتش ميدان.

– مسؤول النظام.

– منسق مندوب علاقات عامة.

– مُساعد إداري.

– إداري أنظمة.

أماكن العمل:

– الجبيل.

– ينبع.

– جازان.

– رأس الخير.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا