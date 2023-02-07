اليوم.. بدء التقديم على وظائف أمانة جدة عبر جدارات

أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر عدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الفنية والهندسية والتخصصية) والتي يمكن التقدم عليها من خلال منظومة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

المراتب:

– المرتبة الخامسة.

– المرتبة السادسة.

– المرتبة السابعة.

الوظائف:

1- مُصمم جرافيكس.

2- باحث تطوير موارد بشرية مساعد.

3- مهندس معماري مساعد.

4- فني دعم مساعد.

5- محامي مساعد.

6- مهندس مساحة مساعد.

7- مهندس مدني مساعد.

8- مهندس بيئة مساعد.

9- مهندس تنسيق مواقع مساعد.

10- مهندس تخطيط مساعد.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

1- خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

2- خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

3- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

4- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

5- يشترط أن يكون سبق له / لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة.

6- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

7- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

8- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من )مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/20هـ الموافق 2023/02/11م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا