Icon

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا الزلزال Icon دعم ريف لا يؤثر على أهلية الضمان المطور Icon التجارة تستدعي 694 مركبة “لينكون-فورد” لوجود خلل في الكاميرا الخلفية Icon اليوم.. بدء التقديم على وظائف أمانة جدة عبر جدارات Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon أحقية الشخص في المطالبة بتعويض مالي حال حكم البراءة Icon انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 197 ريالاً للجرام Icon طقس اليوم: عواصف ترابية على الجوف والشمالية Icon هل يمكن التنبؤ بـ الزلازل؟ المسند يجيب Icon تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات للجنسين

اليوم.. بدء التقديم على وظائف أمانة جدة عبر جدارات

2023-02-07 الساعة 8:53
اليوم.. بدء التقديم على وظائف أمانة جدة عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر عدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الفنية والهندسية والتخصصية) والتي يمكن التقدم عليها من خلال منظومة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

المراتب:

– المرتبة الخامسة.
– المرتبة السادسة.
– المرتبة السابعة.

قد يهمّك أيضاً
Img

قراصنة كوريا الشمالية سرقوا 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة

Img

5 عوامل تتسبب في تدهور 70% من الأراضي الرعوية بالمملكة

الوظائف:

1- مُصمم جرافيكس.
2- باحث تطوير موارد بشرية مساعد.
3- مهندس معماري مساعد.
4- فني دعم مساعد.
5- محامي مساعد.
6- مهندس مساحة مساعد.
7- مهندس مدني مساعد.
8- مهندس بيئة مساعد.
9- مهندس تنسيق مواقع مساعد.
10- مهندس تخطيط مساعد.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

1- خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).
2- خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.
3- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
4- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
5- يشترط أن يكون سبق له / لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة.
6- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.
7- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
8- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من )مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

المسميات والتفاصيل (PDF): اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/20هـ الموافق 2023/02/11م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل...

السعودية اليوم
موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

الرياضة
المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا...
السعودية اليوم

المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا...

السعودية اليوم
خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير
الرياضة

خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير

الرياضة
الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة...
السعودية اليوم

الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك

السعودية اليوم
وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة...
السعودية اليوم

وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة...

السعودية اليوم
ريال مدريد يتحرك لضم مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

آخر الاخبار