اليوم.. بدء التقديم على وظائف أمانة جدة عبر جدارات

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أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر عدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الفنية والهندسية والتخصصية) والتي يمكن التقدم عليها من خلال منظومة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.
– المرتبة الخامسة.
– المرتبة السادسة.
– المرتبة السابعة.
1- مُصمم جرافيكس.
2- باحث تطوير موارد بشرية مساعد.
3- مهندس معماري مساعد.
4- فني دعم مساعد.
5- محامي مساعد.
6- مهندس مساحة مساعد.
7- مهندس مدني مساعد.
8- مهندس بيئة مساعد.
9- مهندس تنسيق مواقع مساعد.
10- مهندس تخطيط مساعد.
الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :
1- خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).
2- خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.
3- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
4- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
5- يشترط أن يكون سبق له / لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة.
6- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.
7- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
8- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من )مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.
المسميات والتفاصيل (PDF): اضغط هنا
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/20هـ الموافق 2023/02/11م.
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