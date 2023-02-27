امرأة تعتدي بوحشية على سائق أوبر في لوس أنجلوس

انتشر مقطع فيديو صادم يُظهر امرأة تعتدي على سائق أوبر في لوس أنجلوس، ويمكن فيه رؤية السائق وهو يضع شيئًا في شنطة السيارة، إلا أن السيدة ألقتها أرضًا بعنف.

Woman throws an Uber drivers belongs in the street and then assaults him at LAX… pic.twitter.com/UpsOESQuAg — Fight Haven (@FightHaven) February 25, 2023

بعد ذلك كان السائق ينقب في هاتفه، حتى باغتته السيدة بركلة عنيفة في بطنه، فسقط أرضًا، وأثار المشهد ذهول الحاضرين، الذين لم يتحرك منهم أحد لنجدة السائق، فيما طالبهم بتوثيق ما جرى وهو يتألم.

وحاز الفيديو على 17 مليون مشاهدة على حساب تويتر الذي نشره لأول مرة.

تعليق شركة أوبر

وبعد هذا الاعتداء، أصدرت شركة أوبر على موقعها الرسمي في تويتر تعليقًا قالت فيه: مثل هذا السلوك غير مقبول، نحن لا نتسامح مع العنف من أي نوع ونحقق بنشاط في هذا الأمر.

ويُشار إلى أنه في منتصف العام الماضي، أصدرت شركة أوبر تقرير السلامة، وقد بيّن أنه حتى مع تراجع عدد ركابها بشكل كبير بسبب جائحة كورونا منذ عام 2020، فقد سجلت الشركة 141 بلاغًا عن حالة اغتصاب على منصتها في الولايات المتحدة.

التقرير المكوَّن من 78 صفحة، وغطى عامي 2019 و2020، قالت فيه الشركة إنها تلقت 3824 بلاغًا عن خمس فئات من الاعتداء الجنسي الأكثر خطورة، وهو أقل من 5981 بلاغًا سجلته في عامي 2017 و 2018 ، وفقًا لتقريرها الأول الصادر في ديسمبر 2019.

انخفاض عدد رحلات أوبر

وانخفض إجمالي عدد رحلات أوبر في الولايات المتحدة خلال فترة العامين إلى 2.1 مليار رحلة من 2.3 مليار في التقرير الأول، وانخفض متوسط الرحلات من 3.1 ملايين إلى 2.8 مليون يوميًا.