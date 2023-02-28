انتهاء التقديم على رخص محاجر مواد البناء في جدة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن استقبال 52 طلباً عبر “منصة تعدين” للتقديم على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدة أن إعلان أسماء الشركات المؤهلة للمنافسة سيتم بعد التأكد من استيفاء المتقدمين لشروط المنافسة ومعاييرها وذلك في يوم الاثنين 13 مارس المقبل.

فرص استثمارية

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط التأهيل ومعاييره ومتطلباته تم عبر “منصة تعدين”، مبيناً أن الهدف من إعلان طرح هذه الفرص الاستثمارية يتمثل في تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.

مراحل المنافسة

وأفاد بأن مراحل المنافسة تتضمن: الإعلان عن استيفاء متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، ثم إطلاق عملية المزايدة على 12 رخصة وأخيرًا الإعلان عن النتائج والشركات الفائزة.

يُذكر أن مجمع كسارات جدة الجديد يقع على بعد 20 كيلومتراً تقريباً شرق محافظة جدة في الغرب من طريق مكة والمدينة المنورة السريع، حيث تشمل الرخص المطروحة للمنافسة: 5 رخص لخام البحص، و7 رخص لمواد الردميات.