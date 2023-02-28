انخفاض أرباح سابك إلى 16.5 مليار ريال بنسبة 28%

انخفضت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، إلى 16.5 مليار ريال بنهاية عام 2022 بنسبة 28.3%، مقارنة بأرباح 23.1 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.

سبب انخفاض الربح

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول” إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض هوامش الربح لمعظم المنتجات الرئيسية مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع متوسط أسعار مواد اللقيم وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع قابل ذلك جزئيًا زيادة في الكميات المبيعة.

وأضافت أنه تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية بصافي مبلغ 1.49 مليار ريال، قابل ذلك جزئيا تسجيل مكاسب من إعادة تقييم وبيع بعض الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بمبلغ 0.59 مليار ريال .

الدخل الشامل

وأوضحت الشركة أن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 186.05 مليار ريال، مقابل 180.14 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت إلى أن إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية بلغ 18.23 مليار ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 22.86 مليون ريال الفترة المماثلة من العام السابق.