انطلاق الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا خلال ساعات

قال متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: إنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ستنطلق خلال ساعات المرحلة الأولى من طائرات الجسر الجوي السعودي محملة بالمساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء في سوريا وتركيا.

بداية الانطلاق

وأوضح الجطيلي خلال مداخلة له مع برنامج “هنا الرياض” على “قناة الإخبارية”، أن الحملة الشعبية لتقديم المساعدات الإغاثية ستنطلق في الساعة الواحدة ظهر الغد، لمد يد العون والمساعدة لمتضرري الزلزال بحضور مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان الإغاثي وتغطية إعلامية كبيرة، وعلى من يرغب في التبرع استخدام منصة “ساهم”، وهي المنصة الرسمية لاستقبال التبرعات تحت مظلة الملك سلمان.

فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: الواحدة ظهرا ستكون ساعة الانطلاق لمد يد العون والمساعدة لمتضرري الزلزال، وعلى من يرغب في التبرع استخدام منصة "ساهم" #هنا_الرياض pic.twitter.com/hPdvRPjXVe — هنا الرياض (@herealriyadh) February 7, 2023

المرحلة الأولى للإغاثة

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المساعدات ستركز على تقديم الاحتياجات الأساسية في مرحلة الإغاثة العاجلة والمتلخصة في عمليات الإنقاذ ومن ثم احتياجات المتضررين في قطاعي الغذاء والإيواء، سواء من خلال توفير المخيمات والملابس خاصة خلال فترة البرد القارس، فضلًا عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم ومساعدة المصابين المتضررين جراء الزلزال.