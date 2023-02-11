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تحت شعار يوم بدينا وبمشاركة 1.2 مليون طالب وطالبة

انطلاق فعاليات الاحتفاء بذكرى “التأسيس” بمدارس تعليم الرياض.. غدًا

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
انطلاق فعاليات الاحتفاء بذكرى “التأسيس” بمدارس تعليم الرياض.. غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض غدًا الأحد بذكرى يوم التأسيس الموافق 22 فبراير من كل عام تحت شعار “#يوم_بدينا” وذلك في مكاتب التعليم وكافة المدارس بمشاركة مليون ومائتي ألف طالب وطالبة من خلال العديد من البرامج والفعاليات المنوّعة.

وأوضح المتحدّث الرسمي بتعليم الرياض الأستاذ عبدالسلام الثميري أن ذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام يوم تاريخي مجيد لتأسيس هذا الكيان العظيم الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في العام (1139هـ / 1727م)، ما يؤكد الرسوخ والعُمق التاريخي لهذا الوطن العظيم الممتد لأكثر من 300 عام، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة الوطنية تُعد فرصة لأبناء وبنات الوطن من الطلاب والطالبات للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز باليوم التاريخي المجيد واستحضار بطولات وتضحيات أئمة وملوك الدولة السعودية الذين أسهموا في بناء هذا الوطن العظيم.

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الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس

وأكد الثميري أن احتفاء وزارة التعليم بذكرى يوم التأسيس في كافة قطاعاتها التعليمية يأتي إيماناً بقيمة هذه المناسبة الوطنية وأهميتها في تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء بعُمق تاريخ الدولة السعودية وترسيخ اعتزازه بوطنه وقيادته وتاريخه.

ولفت المتحدّث الرسمي لتعليم الرياض إلى أن الإدارة أعدّت خطتها للاحتفاء بالمناسبة من خلال 15برنامجًا وفعالية متنوعة يجري تنفيذها على مدى أسبوع خلال الفترة من 21-25/7/1444هـ ومنها تسخير الإذاعة الصباحية للحديث عن مناسبة يوم التأسيس، وتخصيص الدقائق الخمس الأولى من الحصص الدراسية الأولى خلال الأسبوع للحديث عن المناسبة وتاريخ المملكة العربية السعودية.

فعاليات ومعارض فنية

وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضًا عملًا دراميًا ومسرحيًا يحكي قصة التأسيس وبطولات أئمة الدولة السعودية، إلى جانب عرض للأزياء التقليدية في عهد الدولة السعودية الأولى، وتنفيذ زيارات ورحلات ميدانية طلابية للمواقع المرتبطة بالأحداث التاريخية، إضافة إلى إقامة مسابقة باسم “راوي التأسيس”، وتنظيم معارض فنيّة متخصصة بالمناسبة وغيرها من الفعاليات والأنشطة.

وأضاف أن إدارة تعليم الرياض أتاحت الفرصة للأجداد والجدَّات بمشاركة الأبناء بالاحتفاء بيوم التأسيس من خلال فعالية “حكاية أجدادي”، حيث تستضيف المدارس الأجداد والجدَّات لحكاية القصص وسرد المواقف عن مسيرة التأسيس وتاريخ الدولة السعودية في مختلف مراحلها.

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