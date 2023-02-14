انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض غداً

تنطلق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي 2023، غدًا الأربعاء الساعة العاشرة صباحًا في العاصمة الرياض، بمشاركة متحدثين محليين وعرب ودوليين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.

أجندة المنتدى

وتتضمن أجندة المنتدى الذي ينعقد على مدى يومي 15-16 فبراير عددًا من الجلسات والمحاضرات وورش العمل يشارك فيها خبراء ومختصون في مجال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية من السعودية والوطن العربي والعالم، إضافة إلى إعلان وتكريم الفائزين بجائزة سنديان للابتكار الاجتماعي للعام 2023.

وتستضيف جلسات وفعاليات المنتدى أكثر من 200 متحدث محلي وعربي ودولي من المملكة، والأردن، والكويت، والإمارات، لبنان، وفيتنام، وجنوب إفريقيا، والدنمارك، والسويد، وبريطانيا، وأمريكا، وهولندا، وإيطاليا، في أكثر من 20 جلسة وفعالية مرافقة، وأكثر من 20 محاضرة وورشة عمل، وتناقش الجلسات والفعاليات المصاحبة آخر التحديثات في مجال الابتكار الاجتماعي، ودوره في المجال التعليمي وعلاقته بالشباب، وتأثيره على البيئة والرقمنة.

تعزيز الابتكار

وتناقش الجلسات أيضًا تعزيز الإبداع والابتكار في البيئات المختلفة، كما تناقش تحديات الابتكار الاجتماعي والاستدامة، وجودة الحياة وتنمية الأسر الأقل دخلًا، والقيم في الابتكار الاجتماعي، بالإضافة إلى نقاش موضوع دعم الابتكار الاجتماعي في سياق رؤية 2030، ودور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات الابتكار الاجتماعي.

يذكر أن منتدى الابتكار الاجتماعي إحدى مبادرات مركز أسبار للبحوث والدارسات، يجمع سنويًا قادة الجهات والمشاريع الاجتماعية والممارسين من أنحاء العالم؛ للتواصل وتبادل الأفكار في مجالات الابتكار، ويسعى لتحفيز حراك عالمي في الريادة الاجتماعية، وتوفير منصة للتعلم وتبادل الخبرات، وأحدث الممارسات وبناء الشراكات بين رواد الأعمال الإقليمين والعالميين؛ لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية، وتحقيق مفهوم الإبداع الاجتماعي. ويسعى لمواكبة التطورات التي ‏تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بما يحقق رؤيتها الطموحة ‏‏2030م، والتي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار الاجتماعي.