بؤرة جديدة لتفشي إنفلونزا الطيور في سلوفاكيا

ذكرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومقرها باريس، اليوم الاثنين، أن سلوفاكيا أبلغت عن تفشٍّ لفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة “إتش5 إن1” شديدة العدوى في مزرعة في غرب البلاد.

نفوق الطيور

وأضافت المنظمة، نقلًا عن السلطات الصحية السلوفاكية، أنه جرى رصد ذلك بالقرب من بلدة جالانتا حيث نفق 1530 من الطيور الداجنة من إجمالي 5665 طائرًا.

ونفق عدد قياسي من الدجاج والديك الرومي والطيور الأخرى جراء تفشي المرض شديد العدوى في أوروبا العام الماضي، وينتشر الفيروس في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا.