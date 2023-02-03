بايدن: أكثر من نصف النساء في إدارتي نساء

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أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريح كان يريد به التفاخر من حيث منح النساء التمكين وحق التمثيل في الإدارة الأمريكية، لكنه بدلًا من ذلك خرج منه ليثير السخرية على نطاق واسع.
I completely agree with the President hereقد يهمّك أيضاً
More than half the women in his administration are women
He’s apparently not sure about the rest of the women in his administrationpic.twitter.com/c8Om4sI6T5
— Philip Holloway ✈️ (@PhilHollowayEsq) February 2, 2023
وقال الرئيس بايدن في تصريحه إن أكثر من نصف النساء في فريق إدارته هن من النساء.
وجاء ذلك خلال احتفال الرئيس الأمريكي بالذكرى الثلاثين لقانون الإجازة العائلية والطبية مع نائبته كامالا هاريس وكذلك الرئيس السابق بيل كلينتون في البيت الأبيض.
وخلال الحدث، أشاد بايدن بالتشريع لمساعدة النساء في القوى العاملة بينما تفاخر أيضًا بتمثيل المرأة في حكومته، حيث قال في المقطع الذي انتشر بشكل سريع: لكن هذا ما يهم، أكثر من نصف النساء في حكومتي، وأكثر من نصف الناس، وأكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء.
وبحسب موقع فوكس نيوز، سخر العديد من مستخدمي تويتر من المقطع، وكتب الصحفي فيليب هولواي: أتفق تمامًا مع الرئيس هنا، أكثر من نصف النساء في إدارته من النساء، ويبدو أنه غير متأكد من النصف الباقي.
كما قال أحد المستخدمين: الشيء المضحك هنا هو إن هناك العديد من النساء في إدارته لسن بالتأكيد نساء.. كيف عرفهن هو؟
ذلك بينما أخذ البعض الآخر التصريح باعتباره واقعًا بالفعل قائلين إن بايدن وظف العديد من الأعضاء ممن يطلق عليهم مصطلح المتحولين جنسيًا، بما في ذلك مساعدة وزيرة الصحة راشيل ليفين ونائب مساعد وزير الطاقة سام برينتون.