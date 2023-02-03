بايدن: أكثر من نصف النساء في إدارتي نساء

أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريح كان يريد به التفاخر من حيث منح النساء التمكين وحق التمثيل في الإدارة الأمريكية، لكنه بدلًا من ذلك خرج منه ليثير السخرية على نطاق واسع.

وقال الرئيس بايدن في تصريحه إن أكثر من نصف النساء في فريق إدارته هن من النساء.

وجاء ذلك خلال احتفال الرئيس الأمريكي بالذكرى الثلاثين لقانون الإجازة العائلية والطبية مع نائبته كامالا هاريس وكذلك الرئيس السابق بيل كلينتون في البيت الأبيض.

سخرية من التصريح

وخلال الحدث، أشاد بايدن بالتشريع لمساعدة النساء في القوى العاملة بينما تفاخر أيضًا بتمثيل المرأة في حكومته، حيث قال في المقطع الذي انتشر بشكل سريع: لكن هذا ما يهم، أكثر من نصف النساء في حكومتي، وأكثر من نصف الناس، وأكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء.

وبحسب موقع فوكس نيوز، سخر العديد من مستخدمي تويتر من المقطع، وكتب الصحفي فيليب هولواي: أتفق تمامًا مع الرئيس هنا، أكثر من نصف النساء في إدارته من النساء، ويبدو أنه غير متأكد من النصف الباقي.

كما قال أحد المستخدمين: الشيء المضحك هنا هو إن هناك العديد من النساء في إدارته لسن بالتأكيد نساء.. كيف عرفهن هو؟

بايدن ربما لم يخطأ

ذلك بينما أخذ البعض الآخر التصريح باعتباره واقعًا بالفعل قائلين إن بايدن وظف العديد من الأعضاء ممن يطلق عليهم مصطلح المتحولين جنسيًا، بما في ذلك مساعدة وزيرة الصحة راشيل ليفين ونائب مساعد وزير الطاقة سام برينتون.