بايدن: أكثر من نصف النساء في إدارتي نساء

أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريح كان يريد به التفاخر من حيث منح النساء التمكين وحق التمثيل في الإدارة الأمريكية، لكنه بدلًا من ذلك خرج منه ليثير السخرية على نطاق واسع.

I completely agree with the President here

More than half the women in his administration are women

He’s apparently not sure about the rest of the women in his administrationpic.twitter.com/c8Om4sI6T5

— Philip Holloway ✈️ (@PhilHollowayEsq) February 2, 2023