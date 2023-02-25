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بايدن يحسم جدل ترشحه لولاية ثانية

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
بايدن يحسم جدل ترشحه لولاية ثانية
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه ينوي إعلان ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، لكنه لن يقدم على هذه الخطوة الآن.

حسم الترشح

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة “إيه بي سي نيوز”، قال بايدن البالغ من العمر 80 عاماً، الرئيس الأكبر سنّاً في تاريخ الولايات المتّحدة، “إن نيتي كانت من البداية الترشح لولاية ثانية”.

وكانت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن قالت لوكالة أسوشيتد برس قبل ساعات من ذلك إن زوجها حسم قرار ترشحه وكل ما تبقى هو تحديد متى وأين سيتم الإعلان عن ذلك.

مزحة بايدن

وسأل مذيع “إيه بي سي نيوز”، في المقابلة، الرئيس الديمقراطي عن التصريح الذي أدلت به زوجته فاكتفى بالرد بمزحة، من دون أن يؤكده أو ينفيه.

لكن بايدن شدد على أنه ليس في عجلة من أمره لإعلان ترشحه.

وقال: “هناك الكثير من الأمور الأخرى التي نحتاج إلى إنجازها على المدى القصير قبل أن أبدأ حملة” انتخابية لولاية ثانية.

سن الرئيس

وردّاً على سؤال عما إذا كان عمره يؤثر على قراره بالترشح من عدمه، أجاب بايدن: “كلا. لكن من المشروع أن يثير الناس قضايا تتعلق بعمري، هذا أمر مشروع تماماً”.

وأضاف: “كلّ ما يمكنني قوله لهم هو راقبوني”، في إشارة على ما يبدو إلى حصيلة النصف الأول من عهده.

وإذا فاز بايدن بولاية ثانية وأكملها سيغادر عندها البيت الأبيض عن عمر يناهز 86 عاماً. وخلص فحص طبي أجري الأسبوع الماضي إلى أنه يتمتع بصحة جيدة وبالنشاط وقادر على أداء واجباته.

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