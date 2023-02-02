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خلع مفصل ورك طبيب وكسر حوضه

ببغاء يسجن صاحبه ويغرمه 100 ألف دولار

2023-02-02 الساعة 12:40
ببغاء يسجن صاحبه ويغرمه 100 ألف دولار
المواطن - فريق التحرير

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حكم على رجل تايواني بالسجن لمدة شهرين وغرامة قدرها 3.04 ملايين دولار تايواني (أكثر من 100 ألف دولار أمريكي) بعد أن أصاب الببغاء الذي يمتلكه طبيبًا كان يتجول في المكان نفسه.

إصابات

وتسبب الببغاء في خلع مفصل ورك الطبيب لين، وكسر حوضه، بعد السقوط الذي تسبب به طائر الببغاء، حيث حط الطائر على ظهر الطبيب وبدأ يرفرف بأجنحته ما أدى إلى فزع الطبيب ووقوعه أرضًا، وفقًا لسكاي نيوز.

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ورفع الطبيب لين دعوى قضائية ضد مالك الببغاء، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية التايوانية.

وكشفت وكالة الأنباء المركزية أن الحكم صدر بتهمة التسبب في إصابات غير مقصودة.

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