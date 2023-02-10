بحيرة متجمدة تبتلع 4 سياح بالمغرب ولقطات توثق الحادث

تناقل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق تحطم جليد سطح مياه إحدى البحيرات في أوكايمدن نواحي مراكش المغربية تحت أقدام زوار حلوا بالمنتجع السياحي.

تفاصيل الوقعة

وسُجلت اللقطات يوم الأحد الماضي 5 فبراير، بسبب تهور بعض الزوار الذين أصروا على التزلج فوق البحيرة المجمدة قبل أن يتكسر الجليد ويسقطوا في المياه شديدة البرودة.

وفي البداية، سقطت شابة في مياه البحيرة المجمدة، أولًا قبل أن يسارع زملاؤها إلى إنقاذها ويسقطوا بدورهم تباعًا.

وسقط 4 أشخاص في المياه الباردة وتم إنقاذهم من الموت بأعجوبة بعدما تم سحبهم بحبال.