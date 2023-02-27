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بدء إيداع راتب فبراير مع اقتراب التسوق لشهر رمضان

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
بدء إيداع راتب فبراير مع اقتراب التسوق لشهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

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بدأت البنوك والمصارف، اليوم الاثنين، إيداع راتب شهر فبراير 2023، لموظفي وموظفات القطاع الحكومي، حيث يأتي مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وينتظر المواطنون راتب شهر فبراير لبدء التسوق وشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، حيث يحل الشهر الفضيل يوم 23 مارس المقبل.

نصائح لتسوق صحي في رمضان

وبحسب ما ذكرته هيئة الصحة العامة “Saudi CDC” في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، هناك 5 لنصائح يجب التركيز عليها للتسوق بشكل صحي خلال الشهر الكريم وهي كما يلي:

    • اكتب قائمة المشتريات قبل الخروج للتسوق، وحاول الالتزام بها.
    • يجب أن تتضمن القائمة كل المجموعات الغذائية الرئيسية.
    • لا تتسوق عند الشعور بالجوع، فيشجع ذلك على زيادة المشتريات.
    • قلل من اختيار المواد الغذائية المصنعة.
    • احرص على شراء كمية مناسبة من الفاكهة، والخضار الطازج.

موعد الراتب

ويتم إيداع الراتب في يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، ولكن في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي يليه أي يوم 28 من الشهر الميلادي.

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