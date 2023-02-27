بدء إيداع راتب فبراير مع اقتراب التسوق لشهر رمضان

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بدأت البنوك والمصارف، اليوم الاثنين، إيداع راتب شهر فبراير 2023، لموظفي وموظفات القطاع الحكومي، حيث يأتي مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وينتظر المواطنون راتب شهر فبراير لبدء التسوق وشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، حيث يحل الشهر الفضيل يوم 23 مارس المقبل.
وبحسب ما ذكرته هيئة الصحة العامة “Saudi CDC” في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، هناك 5 لنصائح يجب التركيز عليها للتسوق بشكل صحي خلال الشهر الكريم وهي كما يلي:
ويتم إيداع الراتب في يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، ولكن في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي يليه أي يوم 28 من الشهر الميلادي.