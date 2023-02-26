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في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني

برشلونة يسقط في فخ الخسارة أمام ألميريا

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
برشلونة يسقط في فخ الخسارة أمام ألميريا
المواطن - فريق التحرير

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خسر الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، مواجهة ألميريا اليوم بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وبدأ نادي ألميريا المباراة ضاغطًا بكل قوة، لينجح في إحراز هدف المباراة الوحيد عبر لاعبه المالي البلال توريه في الدقيقة الـ24 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ألميريا بهدف دون رد.

ألميريا يحقق فوزًا ثمينًا

وفي الشوط الثاني، لم ينجح البارشا في تسجيل هدف التعادل ليسقط بفخ الخسارة ويتجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد ألميريا 25 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وكان ريال بيتيس فاز أول أمس الجمعة على نادي إلتشي بثلاثية مقابل هدفين في افتتاح مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وفي مباريات أمس السبت، فاز إسبانيول على ريال مايوركا بثنائية لهدف، بينما فاز قاديش على رايو فاليكانو بهدف دون رد، وتعادل ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، وفاز فالنسيا على ريال سوسيداد بهدف دون مقابل.

وفي مباريات اليوم الأحد، فاز جيرونا على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-2، وفاز سيلتا فيجو على بلد الوليد بثلاثية دون رد، بينما فاز ألميريا على برشلونة بهدف، وتنطلق بعد قليل مباراة إشبيلية ضد أوساسونا.

وتُختتم مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني غدًا الاثنين بلقاء بين فياريال وخيتافي.

ألميريا ضد برشلونة

عدم استقرار في برشلونة

جدير بالذكر أن برشلونة يمر حاليًا بفترة غير مستقرة فنيًا، وذلك بعد توديعه لبطولة الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم خسارته أمام ألميريا اليوم.

ألميريا ضد برشلونة

 

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