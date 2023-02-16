برعاية أمير الرياض افتتاح فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي 2023

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض شهدت الرياض انطلاق فعاليات حفل افتتاح ⁧ منتدى الابتكار الاجتماعي⁩ 2023 تحت شعار جيل الإلهام⁩.

وألقى د. فهد الحارثي رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات كلمة رفع خلالها شكره لراعي هذا الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح الحارثي أن منتدى الابتكار الاجتماعي تجربة جديدة بالمملكة، وجائزة “سنديان” التي أطلقها المنتدى هي الأولى بالمملكة والخليج والعالم العربي.

مشروعات ومبادرات

وقال إن الابتكار الاجتماعي يؤنسن المشروعات والمبادرات فيمنحها البعد الأخلاقي والإنساني وهو تحسين حياة الناس وخدمة المجتمع ودعم طموحاته، كما أن الابتكار الاجتماعي في مفهومه الحديث لا يقتصر على المجال غير الربحي، فهناك فعاليات ومشروعات ربحية يكون لها أثر واضح في مواجهة تحديات مجتمعية.

وذكر أن تطوير المجتمعات اليوم ومواجهة تحدياتها لم تعد مسؤولية الحكومات وحدها بل هي مسؤولية كل الفعاليات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مؤكدًا أن هذا المنتدى يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي والدفع إلى خلق بيئات تنمو فيه بفاعلية الابتكارات القوية التي تتحقق لها الاستدامة والانتشار وتحقق الأثر.

تطوير المهارات

من جانبه أوضح د. عبدالله دحلان رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا في كلمته أن الابتكار الاجتماعي يساهم في تحسين التعلم والتفاعل المتبادل والتعاون بين الطلاب والمعلمين، وتطوير المهارات الحياتية الأساسية للطلاب، وإنشاء شراكات مبتكرة بين الجامعات والصناعات المحلية، والتعاون مع كل من مؤسسات القطاع الاجتماعي والشركات لتصميم نماذج تعليمية جديدة، إلى جانب تسهيل تعيين أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم لدعم الابتكار الاجتماعي ودمج الابتكار الاجتماعي في الخطط الاستراتيجية، بما في ذلك سياسات الترقي والترقية، إضافة إلى زيادة الوعي والمشاركة بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب حول الابتكار الاجتماعي، وتوليد وتوجيه الموارد للابتكار الاجتماعي من خلال منح الخريجين، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسندات التأثير الاجتماعي.

جائزة سنديان

فيما أكد د. عبدالله الجغيمان رئيس لجنة جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي أن الجائزة تستهدف تلك المبادرات الخلاقة التي تعالجُ احتياجات مجتمعية وإنسانية مهمة، بطرق مبتكرة، وذات تأثير واسع، وتحمل في بنائها جينات البقاء والتوسع والاعتماد على الذات في البناء والنمو. في هذا السياق، مشيرًا إلى أنه تقدم للجنة الجائزة ما يقارب من 370 مبادرة، بزيادة تقدَّر بـ80% عن عدد المتقدمين للجائزة في دورتها الأولى.

تلى ذلك الإعلان عن المبادرات الفائزة في جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي 2023 الذي شارك فيه أكثر من ٣٠٠ جهة مشاركة على مستوى المملكة وبمعايير عالية في التحكيم وهي: مبادرة العيادات الاستشارية التطوعية مجمع عيادات عناية الطبي ومبادرة مشروع بسطة التنموي مؤسسة علي بن إبراهيم المجدوعي ومبادرة شركة جليسة، ومبادرة فاب لاب الأحساء (مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية)، ومبادرة منصة نباتك للتشجير الرقمي (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

كما شهد الحفل الإعلان عن المكرمين في منتدى الابتكار الاجتماعي 2023 من المبادرات الحكومية، (مبادرة أبشر، ومشروع باب رزق جميل، ومبادرة نسك)، إضافة إلى تكريم الشركاء والرعاة والشريك الرسمي للمنتدى والشركاء الاستراتيجيين.