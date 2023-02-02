برنامج قمم يعلن بدء التقديم للطلاب والطالبات المتميزين

أعلن برنامج قمم لتمكين القيادات الواعدة فتح أبواب التسجيل في (برنامج قمم) في دورته الجديدة لعام 2023م، للطلاب والطالبات المتميزين في المملكة، بالشراكة مع (40 شركة) و(400 شخصية قيادية) وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المزايا:

1- إرشاد مهني مباشر يقدمه قياديون في القطاعين العام والخاص.

2- تدريب قيادي من قبل مدربين محترفين يعملون شركات مرموقة.

3- زيارات لمكاتب شركات محلية وعالمية رائدة في السعودية

4- إرسال السير المهنية إلى لشركات رائدة في السعودية.

5- عضوية في شبكة خريجي قمم.

6- الحصول على وسام قمم للقيادات الواعدة.

نبذة عن البرنامج:

– يعقد برنامج قمم 2023 على مدى 12 يومًا في مدينة الرياض (21 يونيو – 2 يوليو – 2022)، حيث يحصل المتقدم خلال هذه المدة على جميع المزايا المذكورة أدناه. وستتم تغطية التكاليف بالكامل من قبل برنامج قمم و شركائه، بما في ذلك تكاليف الإقامة والسفر. إذا لم يكن ممكنًا إقامة البرنامج بشكل شخصي في الرياض بسبب الحالة الصحية، ستتم إقامته افتراضيًا في نفس الفترة.

أهلية القبول:

– أي طالب أو طالبة في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير في إحدى الجامعات السعودية.

– أي طالب سعودي أو طالبة سعودية في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير في جامعة خارج المملكة.

– بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون ملتحقا في جامعتك أثناء البرنامج، وأن يكون لديك الحد الأدنى من المهارات اللغوية بالعربية والإنجليزية، إذ ستقدم الدورات بكلتا اللغتين.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/08/12هـ الموافق 2023/03/04م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا