بعد هزتين جديدتين في تركيا: جميع أعضاء فريق البحث والإنقاذ السعودي بخير

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أكد موفد الإخبارية إلى تركيا عبد الله الرويس، أن جميع أعضاء فريق البحث والإنقاذ السعودي بخير، وفي مكان آمن.
فيديو | موفد #الإخبارية إلى تركيا عبد الله الرويس: الهزة الأرضية في هاتاي التركية سقط على إثرها مبانٍ على وشك السقوط، وجميع أعضاء فريق البحث والإنقاذ السعودي بخير#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/DqRrJOfkv6قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023
وقال الرويس، أنه فور وقوع الهزة الأرضية في هاتاي التركية، حيث سقط على إثرها مبانٍ كانت على وشك السقوط، تواصل بالفعل مع العقيد محمد وأكد أن جميع أعضاء فريق البحث والإنقاذ السعودي بخير وفي معسكراتهم الخاصة، ولا يعانون من أي مشاكل.
ووثقت وسائل إعلام تركية ومواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين.
وأظهرت الفيديوهات هلع السكان في أنطاكيا أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا في الشارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز عامود الإضاءة.
وضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، منطقة أنطاكيا جنوب تركيا، مساء اليوم الإثنين، وشعر بها سكان مصر وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين.
كما كشفت وسائل إعلام سورية، أن عددًا من المباني في منطقة جنديرس واعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.