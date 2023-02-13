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ستتم الإفادة بموعد التسجيل في وقت لاحق

تأجيل التسجيل في وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
تأجيل التسجيل في وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية إيقاف وتأجيل التسجيل على وظائف الخدمات الطبية، مشيرة إلى أنه ستتم الإفادة بموعد التسجيل الجديد في وقت لاحق.

إعلان التسجيل

وفي قت سابق، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية برتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) للكادر النسائي، وفقًا للشروط التالية.

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الشروط:

1- أن تكون المتقدمة حاصلة على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المقدمة عليها.

2- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

3- أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

5- أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

6- ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

7- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

8- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

9- أن تكون لدى المتقدمة بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم.

10- الحصول على درجة (البكالوريوس ، الدبلوم) بنفس التخصص الصحي بتقدير لا يقل عن (جيد).

 

 

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