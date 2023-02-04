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قبل مباراة الهلال ضد الوداد

تاريخ مواجهات عرب آسيا وإفريقيا بمونديال الأندية

2023-02-04 الساعة 4:03
تاريخ مواجهات عرب آسيا وإفريقيا بمونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير العربية مواجهة الهلال ضد الوداد المغربي في بطولة مونديال الأندية 2022، في ظل المنافسة القوية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الهلال ضد الوداد

ويلعب الهلال ضد الوداد اليوم السبت عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

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ومن المقرر أن يواجه الفريق المتأهل من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية
كأس البطولة

نتائج عرب آسيا وإفريقيا

وشهد مونديال الأندية 8 مباريات بين فرق عرب آسيا وإفريقيا، وشهدت تحقيق 5 انتصارات لأندية القارة الآسيوية، مقابل فوز أبطال القارة السمراء 3 مرات.

وفاز النصر على الرجاء بنتيجة 4/3 في النسخة الأولى من البطولة التي أُقيمت في عام 2000، وتجاوز الاتحاد فريق الأهلي المصري بهدف دون رد في 2005، وتفوق السد القطري على الترجي في 2011 بنتيجة 2/1.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في الفوز على الترجي في مونديال الأندية 2018 بثلاثة أهداف دون رد، وتفوق الهلال على الترجي التونسي في 2019 بهدفين نظيفين.

مباراة الهلال والترجي - السعودية
جانب من مباراة للهلال والترجي

على الجانب الآخر، جاءت انتصارات عرب إفريقيا في مونديال الأندية، عندما تفوق الترجي على السد القطري بنتيجة 6/2 في نسخة عام 2019، ونجح الأهلي المصري في الفوز على الدحيل بهدف دون رد في 2020.

وكان آخر لقاء بين عرب آسيا وإفريقيا في مباراة تحديد المركز الثالث بالنسخة الماضية من مونديال الأندية، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري من تحقيق الفوز على نظيره الهلال برباعية دون رد.

الهلال والأهلي المصري

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