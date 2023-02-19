تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري روشن

نجح البرازيلي تاليسكا نجم نادي النصر في محافظته على صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، وذلك رغم غيابه عن مباراة فريقه في الجولة الـ17 بسبب الإصابة.

ترتيب هدافي دوري روشن

ويتواجد تاليسكا في الصدارة برصيد 13 هدفًا يليه مواطنه كارلوس جونيور لاعب الشباب في المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري روشن برصيد 12 هدفًا، أما المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد فيتواجد في المركز الثالث في ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفًا، أما فراس البريكان نجم نادي الفتح فيتواجد في المركز الرابع برصيد 9 أهداف، وفي المركز الخامس يتواجد النيجيري أوديون إيجالو نجم الهلال برصيد 8 أهداف.

وكانت مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن، بدأت الثلاثاء الماضي، بفوز الشباب على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد، بينما يوم الخميس الماضي تعادل العدالة مع الطائي بهدفين لكل فريق، وفاز الاتحاد على الاتفاق بثلاثية دون رد.

وفي مباراتي الجمعة، فاز النصر على التعاون بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الوحدة مع الرائد بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز الفتح اليوم السبت على الباطن بثنائية دون رد، وفاز الخليج على نادي ضمك بنتيجة هدفين دون رد.

النصر في الصدارة

ويتواجد نادي النصر في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 40 نقطة، يليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 40 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة.

ويتواجد ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا في ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 20 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة يليه الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، الخليج في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.