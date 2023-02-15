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عدد المتبرعين وصل لـ 1,609,985

تبرعات الحملة الإغاثية السعودية تقترب من 400 مليون ريال

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ صباحاً
تبرعات الحملة الإغاثية السعودية تقترب من 400 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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وصل عدد المتبرعين في الحملة الإغاثية السعودية لدعم متضرري الزلزال بسوريا وتركيا، إلى أكثر من مليون ونصف متبرع، لتقترب من مبلغ 400 مليون ريال بعدما وصلت لـ 355,951,661 ريالًا حتى الآن، لتضرب أروع الأمثلة عن المملكة حكومة وشعبًا.

التبرعات والمتبرعون

وكشفت “منصة ساهم” عن مشاركة نحو 1,609,985 متبرعًا في الحملة؛ بينما وصل مجموع التبرعات إلى 355,951,661 ريالًا، وذلك لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، ومساعدة الضحايا والمتضررين، وذلك عبر المنصة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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يشار إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي نظمت حملة شعبية لإغاثة متضرري الزلزال في تركيا، وأول من قدمت مساعداته لمنكوبي سوريا.

التوجيه الكريم

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

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