أكثر 10 أفلام مشاهدة على Netflix منذ طرحها خطيب المسجد النبوي: أكثروا من الاستغفار وأقبلوا بقلوبكم على ربكم الأرصاد: رياح تثير الأتربة على حائل خطيب المسجد الحرام: معونة السعودية للمنكوبين واجب وإغاثة للملهوف مجري يقود مباراة الاتحاد والعدالة أحمد شراحيلي يغيب عن مواجهة العدالة تبرعات الحملة الشعبية السعودية تقترب من 200 مليون ريال مباراة الوحدة والنصر تمنح ملعب الشرائع رقمًا قياسيًا جدل بشأن استضافة كاتب خليجي مدان في جرائم تحرش سوريا تعلن حلب واللاذقية وإدلب وحماة مناطق منكوبة جراء الزلزال
بلغت تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا عبر منصة ساهم، نحو 200 مليون ريال.
وبحسب “قناة الإخبارية” فإن حجم التبرعات اقترب نحو 200 مليون ريال، ومن المتوقع زيادة هذه الأرقام بشكل مضاعف، لدعم منكوبي زلزال سوريا وتركيا، لتؤكد من خلالها أن المملكة هي “مملكة الإنسانية” الداعمة لكل الشعوب في مختلف أنحاء العالم.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّها يوم الثلاثاء الماضي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية لسوريا وتركيا.