تبرعات الحملة الشعبية السعودية تقترب من 200 مليون ريال

بلغت تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا عبر منصة ساهم، نحو 200 مليون ريال.

وبحسب “قناة الإخبارية” فإن حجم التبرعات اقترب نحو 200 مليون ريال، ومن المتوقع زيادة هذه الأرقام بشكل مضاعف، لدعم منكوبي زلزال سوريا وتركيا، لتؤكد من خلالها أن المملكة هي “مملكة الإنسانية” الداعمة لكل الشعوب في مختلف أنحاء العالم.

توجيه القيادة

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّها يوم الثلاثاء الماضي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية لسوريا وتركيا.