عصابة السطو على مستودعات الشركات وسرقتها في قبضة الشرطة هزة أرضية جديدة تضرب كهرمان مرعش التركية تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال تتجاوز 380 مليون ريال عقوبات على أصول روسية بقيمة 5.69 مليار دولار الفتح يسعى لمواصلة تفوقه ضد الباطن الإطاحة بـ 15 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف رقم استثنائي لـ أوسيمين مع نابولي الإطاحة بـ 4 مواطنين لمحاولاتهم إتلاف جهاز رصد آلي عمدًا تطبيق تويتر يعلن تفاصيل المصادقة الثنائية المدفوعة زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب الأراضي الروسية
أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تجاوز تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بتركيا وسوريا 380 مليون ريال.
فيديو | موفد #الإخبارية عبد الله الرويس إلى تركيا يتنقل بين الأبنية المدمرة في أنطاكيا التركية المتضررة من الزلزال راصدًا حجم الدمار pic.twitter.com/7JSXQOvEbhقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 18, 2023
وأضاف المركز أن عدد المتبرعين، تخطى نحو مليون و600 ألف متبرع على منصة ساهم، وذلك ضمن الحملة التي يشرف عليها المركز.
هذا وتواصل فرق البحث والإنقاذ السعودية أعمالها لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر، والذي خلف أضرارًا واسعة في تركيا بمدينة غازي عنتاب مع تقديم المساعدات الطبية والإيوائية للمتضررين.