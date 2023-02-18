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فرق الإنقاذ السعودية تواصل عملها في سوريا وتركيا

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال تتجاوز 380 مليون ريال

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ مساءً
تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال تتجاوز 380 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تجاوز تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بتركيا وسوريا 380 مليون ريال.

عمليات الإنقاذ تتواصل

وأضاف المركز أن عدد المتبرعين، تخطى نحو مليون و600 ألف متبرع على منصة ساهم، وذلك ضمن الحملة التي يشرف عليها المركز.

هذا وتواصل فرق البحث والإنقاذ السعودية أعمالها لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر، والذي خلف أضرارًا واسعة في تركيا بمدينة غازي عنتاب مع تقديم المساعدات الطبية والإيوائية للمتضررين.

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