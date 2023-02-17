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المنتدى ناقش أبرز تحديات الابتكار

تتويج 5 مبادرات في ختام منتدى الابتكار الاجتماعي 2023

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
تتويج 5 مبادرات في ختام منتدى الابتكار الاجتماعي 2023
المواطن - فريق التحرير

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اختتم اليوم في العاصمة الرياض فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي 2023، الذي نظمه مركز أسبار للبحوث والدراسات، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.

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تحديات الابتكار

وناقش المنتدى على مدى يومي 15 و16 فبراير، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار من المملكة والوطن العربي والعالم، أبرز مستجدات وتحديات الابتكار الاجتماعي في عدة جوانب ومجالات مختلفة.

200 متحدث

وشهد المنتدى إقامة جلسات علمية ومحاضرات وورش تدريبية، بمشاركة أكثر من 200 متحدث، واشتملت جلسات المنتدى على عدة موضوعات كان من أبرزها نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي والابتكار الاجتماعي في المجال التعليمي، والابتكار الاجتماعي والشباب تعزيز الإبداع والابتكار في البيئات المختلفة، وتحديات الابتكار الاجتماعي والاستدامة، والمبادرات المبتكرة لاستدامة بيئية، والابتكار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للشاب، والقيم في الابتكار الاجتماعي، ودعم الابتكار الاجتماعي في سياق رؤية 2030 ودور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات الابتكار الاجتماعي، والرقمنة والابتكار الاجتماعي.

وركزت الجلسات على عدد من المحاور منها دور الحكومات والمنظمات العاملة مع الشباب لدعم الابتكار الاجتماعي، وبرامج دعم رواد الأعمال الاجتماعيين، ودور التوازن البيئي في تنوع الحياة الفطرية والمجتمع والإنسان، واسهامات السياسات الأدبية والثقافية في تحقيق مجتمع مستدام، إلى جانب دور الابتكار الاجتماعي في تحسين جودة الحياة للشباب، والابتكار والتجديد في الممارسات الوقفية، ودور الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال.

تعزيز قيم الابتكار

كما تطرقت الجلسات لآلية تعزيز قيم الابتكار الاجتماعي من أجل تنمية اجتماعية مستدامة، وحل المشكلات من منظور الإنسانيات في البحث العلمي، وتقنيات الابتكار الاجتماعي في قطاع الصناعة، والتقنيات الحديثة وأثرها في الابتكار، وأسس الابتكار المجتمعي لتقديم الحلول، وآلية مضاعفة التأثير الرقمي للابتكارات الاجتماعية.

وتضمنت فعاليات المنتدى محاضرات تناولت موضوعات “إعادة تعريف ريادة الأعمال، نموذج جديد لمستقبل مستدام”، و”كيف ننشئ حركة تحويلية هائلة للتأثير الاجتماعي”، والملكية الفكرية والابتكار، والقيادة الدمجية العالمية والابتكار.

جائزة الابتكار

وقد تخلل حفل افتتاح المنتدى الذي أقيم في اليوم الأول إعلان 5 مبادرات فائزة بجائزة سنديان للابتكار الاجتماعي هذا العام، وإعلان تكريم 3 مبادرات لها تأثير في خدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن المنتدى أحد مبادرات مركز أسبار للبحوث والدراسات. ويهدف إلى نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي، وإلى ضم أصحاب الفكر الاجتماعي وقادة الجهات والمشاريع الاجتماعية، تحت سقف واحد لتبادل ومناقشة أهم ما يطرح في عالم الابتكار من أفكار وأبحاث ومشاريع، للمساهمة في تطوير وبناء المجتمعات وزيادة الأعمال الاجتماعية.

 

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