أكد حمد العتيبي، رئيس جمعية التوعية الوقائية للشباب، أن تجاوزات الـ تيك توك تحتاج لتدخل من مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة ضبط الانفلات الأخلاقي على المنصة.

ولفت العتيبي، خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إلى أن تطبيق تيك توك غير محايد، ويقوم على خطة ممنهجة لتحقيق أهداف معينة.

الحجب

واستطرد: التدرج في الحجب والتقنين في استخدام تطبيق تيك توك إجراءات مهمة لحماية المجتمع، والمراهنة على التوعية والتربية فقط لا يكفي، مشيرًا إلى أن هناك دولًا كثيرة حجبت.

دول كثيرة قيدت وحجبت..

حمد العتيبي (رئيس جمعية التوعية الوقائية للشباب): التدرج في الحجب والتقنين في استخدام تطبيق "تيك توك" اجراءات مهمة لحماية المجتمع، والمراهنة على التوعية والتربية فقط لا يكفي@hamadmaskhas@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SWXjDQDCxb — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 2, 2023

انفلات أخلاقي

ولفت العتيبي إلى أن المنصة بها حالة من الانفلات الأخلاقي تحدث من جانب التطبيق، خاصة في البث المباشر له، وهناك تحديات كبيرة تفرض على المتلقي، ويجب إيقاف ذلك.

أوضح رئيس جمعية التوعية الوقائية للشباب، أن تيك توك الصينية من الممكن أن تفرض جانب مادي في التأثير على المشاهير، مؤكدًا أن هناك عددًا من الدول تحدثت في هذا الموضوع، منها ليبيا والعراق والولايات المتحدة أيضًا، ونحن لسنا بمأمن عن العالم.

وأكد العتيبي أهمية العمل على ضبط محتوى تيك توك، وإن لم يحدث ذلك يتم حجبه.

وأضاف: علينا أيضًا أن نذكر دور الأسرة الكبير والمهم في حماية أبنائها قبل أي خطوة أخرى.