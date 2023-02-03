تجاوزات الـ تيك توك تحتاج لتدخل من مؤسسات الدولة هبوط اضطراري لطائرة بسبب كرة قدم كاميرا تلتقط 400 صورة لدب معجب بنفسه ليلة صوت الأرض تتصدر الترند العربي والدولي كأكبر لوحة فنية عربية طائرات جزائرية خاصة لتصدير الخضار والفواكه للخليج نصائح لتجنب الحرائق المنزلية بسبب الشواحن الكهربائية أبشر تحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة زوجان يتركان رضيعهما بالمطار لعدم شراء تذكرة منفصلة له ضبط 3 متسولين بـ جازان أحدهم يستعطف قائدي المركبات نجاة 3 أستراليين من موت محقق بفضل صندوق عائم
أكد حمد العتيبي، رئيس جمعية التوعية الوقائية للشباب، أن تجاوزات الـ تيك توك تحتاج لتدخل من مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة ضبط الانفلات الأخلاقي على المنصة.
حمد العتيبي (رئيس جمعية التوعية الوقائية للشباب): تجاوزات "تيك توك" تحتاج لتدخل من مؤسسات الدولة @hamadmaskhas@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7Ukh5iQgFrقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 2, 2023
ولفت العتيبي، خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إلى أن تطبيق تيك توك غير محايد، ويقوم على خطة ممنهجة لتحقيق أهداف معينة.
حمد العتيبي (رئيس جمعية التوعية الوقائية للشباب): خوارزميات تطبيق "تيك توك"مصممة على نشر "الانحلال، والشذوذ، والممارسات الغريبة"@hamadmaskhas@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/d2tKyS889f
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 2, 2023
واستطرد: التدرج في الحجب والتقنين في استخدام تطبيق تيك توك إجراءات مهمة لحماية المجتمع، والمراهنة على التوعية والتربية فقط لا يكفي، مشيرًا إلى أن هناك دولًا كثيرة حجبت.
دول كثيرة قيدت وحجبت..
حمد العتيبي (رئيس جمعية التوعية الوقائية للشباب): التدرج في الحجب والتقنين في استخدام تطبيق "تيك توك" اجراءات مهمة لحماية المجتمع، والمراهنة على التوعية والتربية فقط لا يكفي@hamadmaskhas@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SWXjDQDCxb
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 2, 2023
ولفت العتيبي إلى أن المنصة بها حالة من الانفلات الأخلاقي تحدث من جانب التطبيق، خاصة في البث المباشر له، وهناك تحديات كبيرة تفرض على المتلقي، ويجب إيقاف ذلك.
أوضح رئيس جمعية التوعية الوقائية للشباب، أن تيك توك الصينية من الممكن أن تفرض جانب مادي في التأثير على المشاهير، مؤكدًا أن هناك عددًا من الدول تحدثت في هذا الموضوع، منها ليبيا والعراق والولايات المتحدة أيضًا، ونحن لسنا بمأمن عن العالم.
وأكد العتيبي أهمية العمل على ضبط محتوى تيك توك، وإن لم يحدث ذلك يتم حجبه.
وأضاف: علينا أيضًا أن نذكر دور الأسرة الكبير والمهم في حماية أبنائها قبل أي خطوة أخرى.