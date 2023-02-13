Icon

وصول الطائرة الإغاثية الـ 7 ضمن الجسر الجوي السعودي لتركيا Icon الآلية الجديدة لصرف الدواء تضر بمشتركي التأمين الطبي محدودي الدخل Icon الموارد البشرية تعلن عن 30 وظيفة صحية عبر جدارات Icon واتساب يمنح مستخدميه ميزة جديدة للصور Icon تحذير من خطورة مواقع ومشاهير التواصل الاجتماعي على الأطفال Icon هبوط أسعار النفط بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي Icon الغذاء والدواء توضح سبب وضع علامة الضفدع على بعض المنتجات Icon قياس يعلن مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي Icon المملكة تتصدر العمل الإغاثي العالمي.. مواقف مجردة من أي حسابات Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الكثير يحتاج ويحتاج للمراقبة والتنظيم

تحذير من خطورة مواقع ومشاهير التواصل الاجتماعي على الأطفال

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
تحذير من خطورة مواقع ومشاهير التواصل الاجتماعي على الأطفال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الكاتب والإعلامي محمد الرشيدي أهمية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وما يسمى بمشاهير مواقع التواصل لتفادي مخاطرها السلبية على الأطفال.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “عمره ثلاثة أعوام ويقلق!”: “لا يمكن أن تتخيل أن طفلا صغيرا لا يتجاوز عمره 3 أعوام قد يعاني من القلق والاضطراب الاجتماعي، صدمة بالفعل أن يبدأ الأطفال الصغار حياتهم وهم مصابون بالقلق، وهي الإصابة التي تبدأ من الناحية الطبيعية عند الكبار لعوامل وصعوبات الحياة أحيانا”.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمن الطرق يحل أزمة معتمر فقد متعلقاته بشاحنة خلال دقيقتين

Img

فييتو يقرب الهلال من نهائي مونديال الأندية بثالث الأهداف

خطر وسائل التواصل الاجتماعي

وتابع الكاتب “في الغرب يتحدثون عن أكبر خطر يواجه الأطفال الصغار من 3 سنوات وهو خطر وسائل التواصل الاجتماعي وخطر التقنية الحديثة في وسائل التواصل والتي جعلت من الطفل في عربيته الصغيرة لا يسكت ولا يهدأ إلا إذا كان جهاز الجوال والتابلت بين يديه ولا تستغرب إذا كان الصوت عاليا ولا يزيد استغرابك إذا كان يشاهد ويتابع مقاطع تتجاوز عمره بسنوات كبيرة”.

وأضاف “كيف تتوقع أن الصغير تنقلب حياته بمجرد محاولة إسكاته أو عدم إشغال الأب والأم المشغولين أيضا بأجهزتهما ومتابعتهما المستمرة لوسائل التواصل الاجتماعي وانشغالهما عن الصغار وليس المهم ماذا يتابعون، المهم أن يكونوا صامتين وغير مزعجين، ويعيشون بعالمهم الافتراضي الذي أدمنوا عليه منذ ولادتهم ولا يمكن لهم تحمل الدخول مستقبلا بعلاقات طفولية حقيقية وطبيعية!”.

خطر يواجه الأطفال والمراهقين

وواصل الكاتب بقوله “الأسبوع الماضي ناقشت هذا الخطر ببرنامج يا هلا على روتانا خليجية مع الزميل مفرح الشقيقي، ناقشنا ما طرحته عن خطر يواجه الأطفال والمراهقين وهو خطر الإلحاد والمثلية الجنسية وكيفية محاولة البعض ممن يستغل الصغار لإيقاعهم بهذه المحذورات، البعض يتوقع أننا نحن فقط من نقلق ونخاف من وسائل التواصل الاجتماعي، ويتناسى هؤلاء أن الغرب يعاني أكثر منا من هذه المشكلة، بل أصبحت لديهم جمعيات ومؤسسات متخصصة لمعالجة ظاهرة تأثير هذه الوسائل على الأطفال والمراهقين”.

وأضاف “لم يذهبوا للحل والجواب السريع والذي أصبح أكثر طرافة بإلقاء اللوم على الأهل واعتبارهم -هم وحدهم- المسؤولين، نعم هناك مسؤولية ولكن وهذه حقيقة تتعدى قدرات الآباء والأمهات والذين قد يكونون مدمنين أكثر لوسائل التواصل الاجتماعي من أبنائهم، فيكون الخطر مشتركا على الجميع، وأيضا الأمر ليس حلولا تقنية وتحايلا ومراقبات على الأطفال والمراهقين، لأنهم أذكى بكثير في كسر أي حلول تقنية قد تمنع مشاهدتهم ما يريدون”.

أهمية التثقيف والتحذير

وختم الكاتب بقوله “الرقابة والتوعية الرسمية مهمة جدا في التثقيف والتحذير والمنع، هيئة الإعلام المرئي والمسموع دورها كبير ومهم، يجب أن تظهر للجميع، وألا تكون مجرد ردة فعل لأي ردود على وسائل التواصل الاجتماعي، التثقيف مهم ومراقبة ما يسمى المشاهير ممن تكون إشاراتهم المباشرة وغير المباشرة خارج الذوق العام، هناك حالات لاعتبار المثلية الجنسية أمرا معتادا من مشاهير موجودين بيننا وليس من منظمات أجنبية، الكثير يحتاج ويحتاج للمراقبة والتنظيم، نعم للمراقبة لأنه حتى المجتمعات المتطورة والأكثر حرية وتقدم من مجتمعاتنا يطالبون بمثل مطالباتنا، بل بصورة معلنة وبدراسات علمية والمهم أنهم لا يخجلون مثلنا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في...
السعودية اليوم

إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في...

السعودية اليوم
تحذير من موقع متداول للحصول على رقم...
تكنولوجيا

تحذير من موقع متداول للحصول على رقم...

تكنولوجيا
رئيس اتحاد القدم السعودي: كلمات ولي العهد...
الرياضة

رئيس اتحاد القدم السعودي: كلمات ولي العهد...

الرياضة
الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن مع النصر...
الرياضة

الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن مع النصر...

الرياضة
السعودية تبحث مع بريطانيا الاستثمار في الطاقة...
تقارير

السعودية تبحث مع بريطانيا الاستثمار في الطاقة...

تقارير
روبوت روسي يعمل معلماً بمدرسة هندية
تكنولوجيا

روبوت روسي يعمل معلماً بمدرسة هندية

تكنولوجيا
أكاديمي سعودي يبتكر استراتيجية رائدة بالعلاج المناعي...
السعودية اليوم

أكاديمي سعودي يبتكر استراتيجية رائدة بالعلاج المناعي...

السعودية اليوم
رئيس حكومة جديد لنيوزيلندا عقب استقالة أرديرن
العالم

رئيس حكومة جديد لنيوزيلندا عقب استقالة أرديرن

العالم