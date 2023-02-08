تخصيص خطبة الجمعة حول إغاثة المنكوبين من الشعبين السوري والتركي

أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم، تعميمًا لأصحاب الفضيلة الخطباء وأئمة المساجد بتخصيص خطبة الجمعة ١٩/ ٧ /١٤٤٤هـ، للحديث عن التوجيه الكريم وواجب المسلم تجاه المنكوبين من الشعبين السوري والتركي، وحث المصلين على المشاركة بالحملة الشعبية عبر منابر الجمعة وعقب الصلوات.

توجيهات كريمة

تماشيًا مع التوجيهات الكريمة لـ #خادم_الحرمين_الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بتسيير جسر جوي لتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم لمساعدة الضحايا في البلدين الشقيقين.

وكان مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيح عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قد أكد أن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا هي من الأعمال العظيمة والخيرة التي تؤكد حرص القيادة الكريمة في هذا البلد على تلمس حاجات المنكوبين والمحتاجين للمساعدة، مضيفًا : وهي من محامد هذه الدولة التي قامت على أساس متين من الحكم بما أنزل الله وتطبيق الشريعة في جميع نواحي الحياة والتي قررت واجب المسلم تجاه أخيه المسلم من تفريج الكرب وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاجين.

وأضاف أن هذه اللفتة الكريمة من قيادة المملكة بتقديم المساعدات للأشقاء المتضررين من الزلازل هي تنبع من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهي بذات الوقت امتدادًا للدور الإنساني للمملكة على مر التاريخ بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن.