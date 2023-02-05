تراجع نادي أرسنال يقلق الجماهير

أثار الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال قلق جماهيره، بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة، خوفًا من خسارة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز إيفرتون ضد أرسنال

ولعب إيفرتون ضد أرسنال بالأمس على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بخسارة الجانرز بهدف دون رد عن طريق جيمس تاركوفسكي.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة، ليتقدم للمركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال عند 50 نقطة، في صدارة الترتيب.

تراجع نتائج نادي أرسنال

وجاءت خسارة أرسنال ضد إيفرتون، بعد أيام قليلة من خسارته بهدف دون رد ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ما أغضب جماهيره.

وتسبب تراجع المستوى في قلق الجماهير، خوفًا من دخول الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في دوامة فقدان النقاط، الأمر الذي قد يفقده صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أن الفارق مع منافسه الأول مانشستر سيتي 5 نقاط فقط.

كما أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال لم يظهر بالمستوى المتوقع في المباريات الأخيرة، حيث تراجع الأداء بقوة، وعلق المدير الفني ميكيل أرتيتا على هذا الأمر بعد الخسارة ضد إيفرتون، قائلًا: “طريقنا لن يكون مفروشًا بالورود، وعلينا تقديم مستوى أفضل مما قدمناه”.