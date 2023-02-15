Icon

شكاوى من خدمة عملاء بعض الجهات: وضعت شكليًّا فقط للتصريف Icon لقطة توثق إسقاط القوات الأمريكية لمسيرة إيرانية Icon ترامب يتصدر ترشيحات الجمهوريين للرئاسة باستطلاع للرأي Icon وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل والإحلال بعدة مدن Icon زيلينسكي: نخوض معركة على كل متر بالأراضي الأوكرانية Icon المملكة لا تمضي إلا في طرق الخير والنماء عبر تاريخها المديد Icon جهود مركز الملك سلمان الإنسانية والإغاثية تمنحنا الثقة والتفاؤل Icon ماسك بقمة دبي: تعيين مدير تنفيذي لتويتر نهاية العام Icon 140 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي Icon سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات بمواصفات شكلية واحدة؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
نيكي هايلي في المركز الرابع

ترامب يتصدر ترشيحات الجمهوريين للرئاسة باستطلاع للرأي

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
ترامب يتصدر ترشيحات الجمهوريين للرئاسة باستطلاع للرأي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفاد استطلاع للرأي العام بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتصدر قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة في عام 2024، في حين جاءت المرشحة المُعلن عنها حديثاً نيكي هايلي في المركز الرابع.

نسبة التأييد

وبلغت نسبة التأييد لترامب من الجمهوريين المسجلين في الاستطلاع الجديد،الذي أجرته رويترز/إبسوس في الفترة بين 6 و13 فبراير الجاري 43%، بينما قال 31% إنهم يؤيدون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس و4% فقط اختاروا حاكمة ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي التي أعلنت ترشحها في وقت سابق.

قد يهمّك أيضاً
Img

وصول ثاني طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا

Img

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح ديسانتيس للرئاسة، لكنه لم يعلن عن نيته القيام بذلك. وحصل نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي يدرس أيضًا الترشح، على 7% من دعم الجمهوريين في الاستطلاع.

نيكي هايلي

وشارك في استطلاع رويترز/إبسوس 1465 من الناخبين الجمهوريين المسجلين.

أعلنت النائبة عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس دونالد ترامب.

رسالة نيكي

وقالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة التي عينها ترامب في 2017، في مقطع فيديو توجهت فيه إلى مؤيديها: “أنا مرشحة رئاسية”.

وكان يتوقع منذ أسابيع أن تعلن نيكي هايلي 51 عامًا عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وطالبت هايلي في رسالتها بجيل جديد من القادة، منتقدةً الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة التي تدخل فيها دونالد ترامب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...
السعودية اليوم

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...

السعودية اليوم
كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...
السعودية اليوم

كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...

السعودية اليوم
توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...
العالم

توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...

العالم
النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...
الرياضة

النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...

الرياضة
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة
فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي
الرياضة

فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي

الرياضة
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...
العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...

العالم
37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...
الرياضة

37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...

الرياضة