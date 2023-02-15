ترامب يتصدر ترشيحات الجمهوريين للرئاسة باستطلاع للرأي

أفاد استطلاع للرأي العام بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتصدر قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة في عام 2024، في حين جاءت المرشحة المُعلن عنها حديثاً نيكي هايلي في المركز الرابع.

نسبة التأييد

وبلغت نسبة التأييد لترامب من الجمهوريين المسجلين في الاستطلاع الجديد،الذي أجرته رويترز/إبسوس في الفترة بين 6 و13 فبراير الجاري 43%، بينما قال 31% إنهم يؤيدون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس و4% فقط اختاروا حاكمة ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي التي أعلنت ترشحها في وقت سابق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح ديسانتيس للرئاسة، لكنه لم يعلن عن نيته القيام بذلك. وحصل نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي يدرس أيضًا الترشح، على 7% من دعم الجمهوريين في الاستطلاع.

نيكي هايلي

وشارك في استطلاع رويترز/إبسوس 1465 من الناخبين الجمهوريين المسجلين.

أعلنت النائبة عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس دونالد ترامب.

رسالة نيكي

وقالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة التي عينها ترامب في 2017، في مقطع فيديو توجهت فيه إلى مؤيديها: “أنا مرشحة رئاسية”.

وكان يتوقع منذ أسابيع أن تعلن نيكي هايلي 51 عامًا عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وطالبت هايلي في رسالتها بجيل جديد من القادة، منتقدةً الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة التي تدخل فيها دونالد ترامب.