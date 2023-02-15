شكاوى من خدمة عملاء بعض الجهات: وضعت شكليًّا فقط للتصريف لقطة توثق إسقاط القوات الأمريكية لمسيرة إيرانية ترامب يتصدر ترشيحات الجمهوريين للرئاسة باستطلاع للرأي وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل والإحلال بعدة مدن زيلينسكي: نخوض معركة على كل متر بالأراضي الأوكرانية المملكة لا تمضي إلا في طرق الخير والنماء عبر تاريخها المديد جهود مركز الملك سلمان الإنسانية والإغاثية تمنحنا الثقة والتفاؤل ماسك بقمة دبي: تعيين مدير تنفيذي لتويتر نهاية العام 140 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات بمواصفات شكلية واحدة؟
أفاد استطلاع للرأي العام بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتصدر قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة في عام 2024، في حين جاءت المرشحة المُعلن عنها حديثاً نيكي هايلي في المركز الرابع.
وبلغت نسبة التأييد لترامب من الجمهوريين المسجلين في الاستطلاع الجديد،الذي أجرته رويترز/إبسوس في الفترة بين 6 و13 فبراير الجاري 43%، بينما قال 31% إنهم يؤيدون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس و4% فقط اختاروا حاكمة ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي التي أعلنت ترشحها في وقت سابق.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح ديسانتيس للرئاسة، لكنه لم يعلن عن نيته القيام بذلك. وحصل نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي يدرس أيضًا الترشح، على 7% من دعم الجمهوريين في الاستطلاع.
وشارك في استطلاع رويترز/إبسوس 1465 من الناخبين الجمهوريين المسجلين.
أعلنت النائبة عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس دونالد ترامب.
وقالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة التي عينها ترامب في 2017، في مقطع فيديو توجهت فيه إلى مؤيديها: “أنا مرشحة رئاسية”.
وكان يتوقع منذ أسابيع أن تعلن نيكي هايلي 51 عامًا عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وطالبت هايلي في رسالتها بجيل جديد من القادة، منتقدةً الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة التي تدخل فيها دونالد ترامب.