ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على آرسنال

نجح مانشستر سيتي في الارتقاء إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوزه أول أمس الأربعاء على نادي آرسنال بنتيجة 3/ 1 في الجولة الـ12 والتي كانت مؤجلة بينهما.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد مان سيتي في الصدارة برصيد 51 نقطة، آرسنال ثانيًا برصيد 51 نقطة، مانشستر يونايتد ثالثًا برصيد 46 نقطة، نيوكاسل يونايتد رابعًا برصيد 41 نقطة، توتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 39 نقطة، برايتون سادسًا برصيد 35 نقطة، فولهام في المركز السابع برصيد 35 نقطة، برينتفورد في المركز الثامن برصيد 34 نقطة، ليفربول تاسعًا برصيد 32 نقطة، تشيلسي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، أستون فيلا في المركز الـ11 برصيد 28 نقطة، كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة، ليستر سيتي في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

نوتنجهام فورست في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، ويست هام يونايتد في المركز الـ16 برصيد 20 نقطة، ليدز يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة، إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة، بورنموث في المركز الـ19 ” قبل الأخير” برصيد 18 نقطة، ساوثهامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد 15 نقطة.

مباريات السبت

وتبدأ مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي غدًا السبت بإقامة 8 مباريات وهم “أستون فيلا ضد آرسنال، تشيلسي ضد ساوثهامبتون، إيفرتون ضد ليدز يونايتد، نوتنجهام ضد مانشستر سيتي، وولفرهامبتون ضد بورنموث، برايتون ضد فولهام، برينتفورد ضد كريستال بالاس، نيوكاسل ضد ليفربول”.