ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ17

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اختُتمت اليوم السبت مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بإقامة مباراتي الفتح ضد الباطن والخليج ضد ضمك.
وكانت مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن، بدأت الثلاثاء الماضي، بفوز الشباب على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد، بينما أول أمس تعادل العدالة مع الطائي بهدفين لكل فريق، وفاز الاتحاد على الاتفاق بثلاثية دون رد.
وفي مباراتي أمس، فاز النصر على التعاون بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الوحدة مع الرائد بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز الفتح اليوم على الباطن بثنائية دون رد، وفاز الخليج على نادي ضمك بنتيجة هدفين دون رد.
ويتواجد نادي النصر في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 40 نقطة، يليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 40 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة.
ويتواجد ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا في ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 20 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة يليه الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، الخليج في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.