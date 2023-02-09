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في الجولة الـ16 من عمر المسابقة

ترتيب دوري روشن بعد رباعية النصر والشباب

2023-02-09 الساعة 11:07
ترتيب دوري روشن بعد رباعية النصر والشباب
المواطن - محمد سمعه

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في استعادة صدارة دوري روشن من نادي الشباب، وذلك في اليوم الأول من مباريات الجولة الـ16.

وكانت مباريات الجولة الـ16 انطلقت اليوم الخميس، بفوز الشباب على الباطن 4/ 2، وفوز الفتح على التعاون بنتيجة 2/ 1، وفوز النصر على الوحدة بنتيجة 4/ 0.

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ترتيب دوري روشن 

ويتواجد النصر في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 37 نقطة، يليه نادي الشباب برصيد 37 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 34 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 25 نقطة، أبها سابعًا برصيد 22 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 19 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 18 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 في ترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة، الرائد في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 9 نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

وتُقام غدًا 4 مباريات في الجولة الـ16 من دوري روشن وهم “الطائي ضد الاتفاق، الرائد ضد أبها، ضمك ضد الفيحاء” وتنطلق جميعهم في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

بينما تُقام مباراة الاتحاد والعدالة مساء غدٍ في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة.

الفتح والتعاون - دوري روشن

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