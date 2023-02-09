ترتيب دوري روشن بعد رباعية النصر والشباب

الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا لـ مباراة الهلال وريال مدريد الموارد البشرية: مكافأة الجامعة من الدخل ويجب إضافتها رسالة مؤثرة داخل سترة طفل تبرع بها لضحايا الزلزال كريستيانو رونالدو في ظهوره الإعلامي الأول بالسعودية: سعيد بأهدافي الأربعة المواطنة المفقودة في زلزال تركيا تعيش بمفردها منذ سنة صواريخ باليستية عابرة للقارات في أكبر عرض عسكري بكوريا الشمالية الصين: مزاعم واشنطن بشأن المناطيد هي حرب معلومات ضدنا آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز السبت مواطن يروي تفاصيل مرعبة عاشها أثناء وقوع الزلزال في تركيا مواطنون عن دعم منكوبي الزلزال: السعودية دائمًا سبَّاقة بالخير
نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في استعادة صدارة دوري روشن من نادي الشباب، وذلك في اليوم الأول من مباريات الجولة الـ16.
وكانت مباريات الجولة الـ16 انطلقت اليوم الخميس، بفوز الشباب على الباطن 4/ 2، وفوز الفتح على التعاون بنتيجة 2/ 1، وفوز النصر على الوحدة بنتيجة 4/ 0.
ويتواجد النصر في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 37 نقطة، يليه نادي الشباب برصيد 37 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 34 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 25 نقطة، أبها سابعًا برصيد 22 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 19 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 18 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 في ترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة، الرائد في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 9 نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.
وتُقام غدًا 4 مباريات في الجولة الـ16 من دوري روشن وهم “الطائي ضد الاتفاق، الرائد ضد أبها، ضمك ضد الفيحاء” وتنطلق جميعهم في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.
بينما تُقام مباراة الاتحاد والعدالة مساء غدٍ في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة.