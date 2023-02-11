ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مباريات الخميس والجمعة

يفصل المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد، 3 أهداف عن الصعود إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن سجل ثنائية في شباك العدالة مساء الجمعة في الجولة الـ16 من عمر المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

ويتواجد البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر في المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 13 هدفًا، يليه حمدالله في المركز الثاني برصيد 11 هدفًا، كارلوس جونيور لاعب الشباب سجل 11 هدفًا في المركز الثالث، فراس البريكان لاعب الفتح في المركز الرابع برصيد 9 أهداف، النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال خامسًا برصيد 8 أهداف، الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب أحرز 7 أهداف في المركز السادس في ترتيب هدافي الدوري السعودي.

حمدالله يحتاج لـ هاتريك أمام الاتفاق

وفي ظل غياب تاليسكا عن مباريات النصر لمدة 14 يومًا، سيحتاج حمدالله إلى إحراز 3 أهداف في شباك فريق الاتفاق يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري.

وكانت مباريات الجولة الـ16 بدأت أمس الخميس بفوز الشباب على الباطن برباعية مقابل هدفين، بينما فاز الفتح على التعاون بهدفين لهدف، وفاز النصر على الوحدة برباعية دون رد.

وفي مباريات اليوم الجمعة فاز الطائي على الاتفاق بثنائية دون رد، بينما فاز الرائد على أبها بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل ضمك مع الفيحاء بهدف لكل فريق، وفاز الاتحاد على العدالة بخماسية دون رد.

ويتواجد النصر في الصدارة برصيد 37 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 37 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 37 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 25 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، أبها ثامنًا برصيد 22 نقطة، الطائي تاسعًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق عاشرًا والفيحاء في المركز الـ11 والرائد في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة لكل فريق.

أما الوحدة ففي المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 9 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.