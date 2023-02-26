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اكتملت أعمال البحث والإنقاذ في 21 ألف مبنى

تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لنحو 44 ألفًا

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساءً
تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لنحو 44 ألفًا
المواطن- فريق التحرير

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قال رئيس وكالة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، يونس سيزر، اليوم الأحد، إن حصيلة قتلى الزلازل التي ضربت جنوب شرق الدولة ارتفعت وبلغت نحو 44374 قتيلًا.

وتابع سيزر في إفادة صحفية: نتيجة للزلازل فقدنا 44374 شخصًا، واكتملت أعمال البحث والإنقاذ في ما يقرب من 21 ألف مبنى، ونحن نركز على إزالة الأنقاض.

تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لنحو 44 ألفًا

زلزال هاتاي

كانت أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة مصابي الزلزالين اللذين ضربا ولاية هاتاي، أول أمس الإثنين، إلى 562 شخصًا، بالإضافة إلى 6 قتلى.

وأضافت الهيئة، حسبما ذكر تليفزيون تي آر تي وورلد التركي، أنه تم تسجيل أكثر من 7200 هزة ارتدادية منذ 6 فبراير الجاري، حيث سجل عدد قليل منها أكثر من 5 درجات على مقياس ريختر.

وكان الزلزال الأول الذي ضرب هاتاي، بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر وأعقبه بثلاث دقائق زلزال آخر بقوة 5.8 درجات.

تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لنحو 44 ألفًا

فترة حرجة للرئيس التركي

وقالت وكالة رويترز إن الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا سيتسبب في ارتفاع التضخم فوق مستوى 40%، كما سيتطلب الأمر ميزانية إضافية من أجل تعويض الأضرار والخسائر الكبيرة.

وأضافت الوكالة أن كارثة الزلزال تأتي في وقت حرج بالنسبة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي كان يعاني من مشاكل داخلية بالفعل وتفاقمت بدرجة كبيرة بسبب الزلزال.

وتابعت أن الكارثة ضربت البلد في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو.

ونقلت الوكالة عن مصادرها، وهم مسؤول حكومي وأربعة خبراء اقتصاديين، أن الزلزال سيكلف الاقتصاد أكثر من 50 مليار دولار، مضيفين أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الغذاء والإسكان، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الزلزال يعني أن معدل التضخم سيظل مرتفعًا في الأشهر المقبلة.

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