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في ليلة تدشين فيا رياض

تركي آل الشيخ يكرم خالد المالك بصفته الشخصية الاستثنائية

2023-02-01 الساعة 3:11
تركي آل الشيخ يكرم خالد المالك بصفته الشخصية الاستثنائية
المواطن - واس

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كرّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مساء أمس، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة رئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية الأستاذ خالد بن حمد المالك، بصفته الشخصية الاستثنائية.

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شخصية مميزة

وقال آل الشيخ على هامش تدشين منطقة “فيا رياض”، إحدى أبرز المناطق الترفيهية بالعاصمة الرياض بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسئولين والسفراء، إن هذا التكريم يأتي في ليلة مميزة ولشخصية تاريخية مميزة، ما يجعل هذا الحدث تاريخي يرتبط بالوجدان.

وأضاف أن المالك عميد الصحفيين السعوديين والخليجيين وقامة إعلامية أمضت أكثر من 50 عاماً من العمل المتميز.

تكريم استثنائي

من جانبه، قدم رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد المالك شكره لرئيس الهيئة العامة للترفيه، مستعرضًا بعضًا من جوانب حياته ومحطاته المهنية في الميدان الصحفي.

وعدّ المالك هذا التكريم بالاستثنائي، مؤكدًا أنه تكريم له ولكافة رؤساء التحرير والصحفيين.

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