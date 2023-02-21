تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (829,041) حالة حتى الآن.

إجمالي الحالات

وأوضحت الصحة، أنه تم تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (816,380) حالة، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، إلى (9,605) حالات.

جرعات لقاح كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (69,072,126) جرعة، بينهم (15,774,378) جرعة معززة.