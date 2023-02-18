تشيلسي يودع كريستيان أتسو

ودع نادي تشيلسي الإنجليزي، لاعبه السابق الغاني كريستيان أتسو، بعد الإعلان عن وفاته، اليوم السبت.

وفاة كريستيان أتسو

وأعلن مراد أوزونمهمت، وكيل أعمال النجم الغاني، كريستيان أتسو، اليوم السبت، عن وفاته خلال الزلزال الذي ضرب تركيا، مؤكدًا انتشال جثة اللاعب بعد مرور 13 يومًا على الزلزال.

تشيلسي يودع لاعبه

وكتب تشيلسي في بيان عبر موقعه الرسمي: “ببالغ الحزن، تلقى نادي تشيلسي تأكيدات بأن كريستيان أتسو من ضحايا الزلزال المروع في تركيا وسوريا، حيث لعب في البلوز بين عامي 2013 و2017، بعد أن وقع معنا قادمًا من بورتو”.

وأضاف نادي تشيلسي في بيانه: “لم يشارك أتسو مع تشيلسي في مباريات رسمية مع الفريق الأول، حيث أمضى مواسمه مع البلوز معارا، لكنه شارك في بعض المباريات التحضيرية للموسم الجديد”.

واختتم تشيلسي بيانه قائلًا: “خلال تلك السنوات، اختير الدولي الغاني كأفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2015.. ويبعث تشيلسي بأحر التعازي لأسرة كريستيان أتسو وأصدقائه ولجميع المتضررين من مأساة الزلزال”.

مسيرة مميزة

ويملك أتسو مسيرة مميزة، حيث إنه لعب في صفوف العديد من الأندية الأوروبية، ومنها تشيلسي، إيفرتون ونيوكاسل، ملقا الإسباني وبورتو البرتغالي، وانضم إلى صفوف الرائد، قبل أن يوقع لهاتاي سبور التركي في سبتمبر الماضي.