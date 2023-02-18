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توفي بالزلزال في تركيا

تشيلسي يودع كريستيان أتسو

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
تشيلسي يودع كريستيان أتسو
المواطن - فريق التحرير

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ودع نادي تشيلسي الإنجليزي، لاعبه السابق الغاني كريستيان أتسو، بعد الإعلان عن وفاته، اليوم السبت.

وفاة كريستيان أتسو

وأعلن مراد أوزونمهمت، وكيل أعمال النجم الغاني، كريستيان أتسو، اليوم السبت، عن وفاته خلال الزلزال الذي ضرب تركيا، مؤكدًا انتشال جثة اللاعب بعد مرور 13 يومًا على الزلزال.

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كريستيان أتسو
أتسو – المصدر skysports

تشيلسي يودع لاعبه

وكتب تشيلسي في بيان عبر موقعه الرسمي: “ببالغ الحزن، تلقى نادي تشيلسي تأكيدات بأن كريستيان أتسو من ضحايا الزلزال المروع في تركيا وسوريا، حيث لعب في البلوز بين عامي 2013 و2017، بعد أن وقع معنا قادمًا من بورتو”.

كريستيان أتسو
أتسو – المصدر chelseafc

وأضاف نادي تشيلسي في بيانه: “لم يشارك أتسو مع تشيلسي في مباريات رسمية مع الفريق الأول، حيث أمضى مواسمه مع البلوز معارا، لكنه شارك في بعض المباريات التحضيرية للموسم الجديد”.

واختتم تشيلسي بيانه قائلًا: “خلال تلك السنوات، اختير الدولي الغاني كأفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2015.. ويبعث تشيلسي بأحر التعازي لأسرة كريستيان أتسو وأصدقائه ولجميع المتضررين من مأساة الزلزال”.

كريستيان أتسو
أتسو – المصدر as

مسيرة مميزة

ويملك أتسو مسيرة مميزة، حيث إنه لعب في صفوف العديد من الأندية الأوروبية، ومنها تشيلسي، إيفرتون ونيوكاسل، ملقا الإسباني وبورتو البرتغالي، وانضم إلى صفوف الرائد، قبل أن يوقع لهاتاي سبور التركي في سبتمبر الماضي.

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