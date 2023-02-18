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بداية من 20 مارس المقبل

تطبيق تويتر يعلن تفاصيل المصادقة الثنائية المدفوعة

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
تطبيق تويتر يعلن تفاصيل المصادقة الثنائية المدفوعة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي أن شركة تويتر تخطط لجعل المصادقة الثنائية ضمن اشتراك تويتر بلو .

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بداية من 20 مارس ستغلق Twitter استخدام الرسائل النصية القصيرة للمصادقة الثنائية للمستخدمين وستجعلها ميزة من ضمن اشتراك Twitter Blue”.

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المصادقة الثنائية

ووفقا للشركة، سيضطر مستخدمو Twitter قريبًا إلى استخدام تطبيق مصدق أو مفتاح أمان حتى يتمكنوا من استخدام المصادقة الثنائية إذا لم يكونوا مشتركين باللون الأزرق.

وفي إعلانها عن الخدمة الجديدة، قالت تويتر إنها توصلت إلى القرار بعد رؤية “2FA القائم على رقم الهاتف يتم استخدامه – وإساءة معاملته – من قبل الجهات الفاعلة السيئة.”

ويشكك بعض النقاد في تفسير تويتر، ومع ذلك يتوقعون أن نية الشركة الحقيقية هي إضافة SMS 2FA كأحد الميزات التي تقدمها مع خدمة الاشتراك الخاصة بها.

تكلفة الاشتراك الأزرق

وللعلم، يتكلف الاشتراك الأزرق ما بين 8 دولارات إلى 11 دولارًا في الشهر أو 84 دولارًا في السنة ويضيف علامة اختيار بجوار اسم المستخدم.

وقد يضطر معظم المستخدمين الذين لديهم عاملين ممكّنين على موقع الويب الآن إلى تغيير عادات تسجيل الدخول الخاصة بهم.

ووفقًا لتقرير الشفافية الخاص بالشركة لعام 2021 ، يستخدم 74.4 بالمائة من المستخدمين الذين قاموا بتمكين المصادقة الثنائية (2FA) طريقة الرسائل القصيرة. يستخدم 28.9 في المائة فقط المصدقين ، بينما يحتوي جزء صغير (0.5 في المائة) على مفاتيح أمان. علاوة على ذلك ، فإن 2.6 بالمائة فقط من جميع مستخدمي تويتر قاموا بتمكين المصادقة الثنائية ، على الرغم من أن الأرقام قد تغيرت منذ ذلك الحين.

وقالت الشركة: “نحن نشجع المشتركين من غير مستخدمي Twitter Blue على التفكير في استخدام تطبيق مصادقة أو طريقة مفتاح أمان بدلاً من ذلك”. “تتطلب هذه الأساليب أن يكون لديك حيازة فعلية لطريقة المصادقة وهي طريقة رائعة لضمان أمان حسابك.”

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