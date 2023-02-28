تطوير لقاح يمنع دخول فيروس الإيدز للجسم

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تمكن باحثون في معهد تكساس للأبحاث الطبية الحيوية من تطوير لقاح مرشح ضد فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) “الإيدز” يوضع في المستقيم والمهبل.
ويعتمد اللقاح على منع دخول فيروس نقص المناعة البشرية إلى الجسم من خلال حقنه في البطانة المخاطية للمستقيم والمهبل لتحقيق ذلك.
وتحفز التركيبة الأجسام المضادة ضد فيروس نقص المناعة البشرية في المناطق التي يدخل فيها الفيروس لأول مرة إلى خلايا الجسم.
ووفقًا لما أورده موقع medgadget التقني، فقد صمم الباحثون اللقاح بذكاء لاستهداف الخلايا القاعدية للظهارة، والتي تؤدي بعد ذلك إلى إمدادات مستمرة من الخلايا الظهارية لتحل محل الخلايا التي يتم التخلص منها روتينيًّا.
ووفقًا للخبراء، قد يؤدي استخدام هذا اللقاح إلى حماية طويلة الأمد ضد فيروس نقص المناعة البشرية.
وأظهر اللقاح في الاختبارات التي أجريت على الرئيسيات، فعالية كبيرة في الحد من انتقال الفيروس، وعندما أصيبت الحيوانات الملقحة بالعدوى، كانت قادرة على السيطرة على العدوى بشكل أفضل، ولم تظهر عليها أي أعراض مرضية.
ورغم أن العلاج المضاد للفيروسات التقهقرية يمكن أن يسمح للأشخاص المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري بأن يعيشوا حياة طبيعية وتجنب التقدم إلى الإيدز، إلا أنه لا يزال يتطلب أن يأخذ شخص ما هذه العلاجات لبقية حياته.
علاوة على ذلك، قد لا تكون هذه العلاجات متاحة على نطاق واسع للجميع، ويمكن أن يكون الافتقار إلى الوصول لها مشكلة في المناطق منخفضة الموارد.
وسيكون اللقاح الذي يمنع الناس من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في المقام الأول، ويسمح لهم بالسيطرة على العدوى في حالة حدوثها، مفيدًا جدًّا.