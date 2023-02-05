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الدراسة عبر منصتي مدرستي وروضتي

تعليم الشمالية: الدراسة عن بعد غدًا بسبب التقلبات الجوية

2023-02-05 الساعة 9:35
تعليم الشمالية: الدراسة عن بعد غدًا بسبب التقلبات الجوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصتي مدرستي وروضتي؛ حرصًا على سلامة الجميع في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

الدراسة عن بعد

وأشارت تعليم الشمالية في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر إلى أن القرار يشمل منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها، موضحًا أن الدراسة ستكون عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم الاثنين 15/ 7/ 1444هـ بجميع مدارس تعليم الحدود الشمالية؛ حرصًا على سلامة الجميع.

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تبوك

في وقت سابق، قررت إدارة تعليم تبوك تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس المنطقة؛ بناءً على ما ورد من الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة: إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية يوم غدٍ الاثنين والتي تشمل منطقة تبوك ومحافظاتها، نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ليوم غد الاثنين 15/ 7/ 1444هـ لجميع مدارس المنطقة؛ حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

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