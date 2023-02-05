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توقعات بأتربة مثارة حتى الـ7 مساء

تعليم حائل: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا بسبب تقارير الأرصاد

2023-02-05 الساعة 11:44
تعليم حائل: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا بسبب تقارير الأرصاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم حائل، استمرار الدراسة عن بعد غدًا الاثنين؛ بسبب تقارير الأرصاد بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

الدراسة عبر منصة مدرستي

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: نظرًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر استمرار الدراسة يوم غدٍ الاثنين 15/ 7/ 1444هـ عبر منصة مدرستي عن بعد في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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تنبيه من المدني والأرصاد

ونبه المدني أهالي منطقة حائل، متوقعًا هبوب أتربة مثارة على المنطقة حتى الساعة الـ7 من مساء الاثنين.

وبحسب تغريدة المدني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأتربة المثارة المتوقعة تشمل الشنان، بقعاء، حائل، سميراء، الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، موقق.

 

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