تعليم نجران يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري

الأردن يعلن إسقاط مسيرة مفخخة هددت أمن الحدود التكافؤ شعار مباريات الباطن والاتفاق حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن السعودي الإطاحة بـ 23 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية رقم سلبي غائب من 1932 يُلاحق ليستر سيتي! زلزال بقوة 5.5 درجة يهز منطقة وسط تركيا سفارة المملكة بالكويت تحذر المواطنين: مخالفات تستوجب حجز المركبات شبيه رئيس الوزراء الهندي يثير جدلًا لحظة مناوشات خطيرة بين مقاتلات جوية صينية وأمريكية
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.
وأوضحت الإدارة أن فريق من المختصين في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي سيقومون بالرد على جميع الاستفسارات طوال فترة الاختبارات خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء من الساعة الـ 8 صباحاً إلى الساعة الـ 12 ظهراً، على الرقم (0175231019)، مشيرةً إلى أن الخدمة تهدف إلى تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم، وتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لهم أثناء فترة الاختبارات.