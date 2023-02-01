تفاصيل تعاقد تشيلسي مع إنزو فيرنانديز

نجح نادي تشيلسي الإنجليزي أمس الثلاثاء في إتمام تعاقده مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي.

وتعاقد البلوز مع اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ22 عامًا مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني.

صفقة إنزو فيرنانديز الأغلى في الدوري الإنجليزي

وأصبح فيرنانديز ثامن صفقات نادي تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية، وهو الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي بحسب ما ذكرته شبكة BT Sport البريطانية.

وسبق لـ إنزو فيرنانديز اللعب في صفوف أندية ريفر بليت الأرجنتيني وديفنسا جستيسيا الأرجنتيني.

يذكر أن فيرنانديز، كان تُوج بلقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين في ديسمبر من العام الماضي في قطر، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

إنزو بديل جورجينيو المنتقل لـ آرسنال

وبالأمس، أعلن نادي آرسنال الإنجليزي عن التعاقد مع الإيطالي جورجينيو قادمًا من نادي تشيلسي، قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية في إنجلترا.

وكشفت تقارير أن الجانرز تعاقد مع اللاعب الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية حتى عام 2024 مع أفضلية التمديد لعام آخر.

يذكر أن النجم الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية، كان اسمه ارتبط بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني في صفقة انتقال مجانية بداية من الموسم المقبل، لكنه حسم وجهته بالبقاء في إنجلترا والانتقال إلى غريم تشيلسي.

ويأتي تعاقد آرسنال مع نجم تشيلسي السابق بسبب إصابة الدولي المصري محمد النني حيث سيغيب عن صفوف الجانرز حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان النجم الإيطالي انضم إلى صفوف تشيلسي في عام 2018 قادمًا من نابولي الإيطالي.

وفاز جورجينيو مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وكان النجم الإيطالي نجح أيضًا في الفوز بكأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده قبل عامين، بعد الفوز على منتخب إنجلترا في النهائي.